Gartnervegen ligger med nærhet til Hamar og omfatter 11 rekkehus, to firemannsboliger og to seksmannsboliger. Det er etablert et sentralt tun skjermet for biltrafikk, og utarbeidet en egen formingsveileder for området.

I kategorien «Årets småhusprosjekt» konkurrerte Nordbolig mot Hellvik Hus Drammen og Norgeshus.

– I konkurranse med de store aktørene er det ekstra stas at Nordbolig stikker av med prisen nok et år, forteller konsernsjefen Oddvar Haugen i en pressemelding, og legger til:

– Denne prisen deler vi med våre ansatte og beboere i Gartnervegen som har valgt å følge vår Formingsveileder, noe som gjør at feltet fremstår helhetlig, innbydende og pent.

I fjor var det Nordbolig sitt prosjekt Strandvegen Panorama i Brumunddal som ble tildelt prisen «Årets småhusprosjekt».