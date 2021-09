Disse små insektene liker seg i sengen din

Hender det at du våkner opp med noe som ser ut som myggstikk? Det kan like gjerne være loppebitt eller veggedyr. Nå er det høysesong for sistnevnte.

– Veggedyr stortrives på soverommet og i sengen hvor det er mattilgang for insektene. De lever av å suge blod fra oss mennesker. Stikkene ser typisk ut som små myggestikk. Noen reagerer nesten ikke på stikkene, mens andre får store reaksjoner, sier skadesjef Svein Stormoen i Norsk Hussopp Forsikring i en pressemelding.

Økning i Norge



Veggedyr har hatt en vesentlig økning i Norge de senere årene. Det siste året har antall bekjempelser sunket igjen som følge av mindre reising, men det er fortsatt et betydelig problem. Skadedyret var i fjor på tredjeplass på Folkehelseinstituttets statistikk over skadedyrbekjempelser. Hvert år øker antall veggedyrsaker i august, september og oktober.

VEGGEDYR SUGER BLOD: De er vanskelieg å bekjempe selv og det kreves som regel en kombinasjon av flere tiltak. Foto: Norsk Hussopp Forsikring

– Vi ser en nedgang i antall saker som følge av mindre reiseaktivitet, men veggedyr finnes også i Norge. Tallene viser tydelig at det er viktig å ikke ta for lett på problemet selv om ferien tilbringes i Norge og vi forventer en økning i saker de kommende månedene, sier Stormoen.

Veggedyr spres med mennesker og blir gjerne med i bagasjen vår hjem fra ferie. Hvis du har vært uheldig og fått det i hus, finnes det ingen enkle måter å bli kvitt dem. Rengjøring og hygiene har svært liten eller ingen effekt. Veggedyr har også utviklet en resistens mot mange av de vanligste insektmidlene.

Kan bli dyrt



– Det kan være vanskelig å finne selve insektene, da de normalt er aktive mens vi sover. Som regel merker folk at de har fått veggedyr i hus ved at de oppdager stikk på kroppen, eller finner brunsorte ekskrementflekker på sengetøyet eller i sprekker på sengerammen og i sømmer på madrassen, forteller Stormoen.

Bekjempelse innebærer ofte en betydelig utgift og kan føre med seg en rekke praktiske utfordringer. I verste fall må huset tømmes og innboet fryses eller varmebehandles.

SJEKK MADRASSEN_ Veggedyr oppdages gjerne ved at man ser små sorte flekker på madrassen. Foto: Norsk Hussopp Forsikring

Utslett med kløe

En annen liten krabat som liker seg på soverommet er lopper. Stikkene fra veggedyr og fuglelopper ser ganske like ut. Forskjellen er at veggedyr angriper utildekket hus, mens fugleloppene liker å være tildekket.

De fleste loppebitt her i landet kommer fra fuglelopper. De ser gjerne ut som små myggstikk, og gir små røde merker og utslett som kan gi kløe. Forskjellen er at man som regel får flere bitt samlet, på noen centimeters avstand. I tillegg liker de å være tildekket når de skal spise. Derfor ser man ofte bitt rundt linninger hvor klær og sokker strammer, sier Stormoen.

Fuglelopper er brunsvarte og kun to-tre millimeter store. De formerer seg om våren og etablerer reir på tørre steder, for eksempel under takstein, i fuglekasser eller hønsehus. Loppene hopper mot fugler og andre som forstyrrer reiret. Hvis dette er mennesker, hunder eller katter kan de bli fraktet med inn i huset. Loppene kan også komme seg inn i boligen gjennom ventiler og vinduer.

Den vanligste tiden mennesker blir bitt av fuglelopper er på våren og tidlig sommer. Fuglelopper overlever ikke lenge i hus fordi de ikke kan formere seg på menneskeblod. I tillegg er det vanligvis for tørt klima innendørs.

– For å unngå slike lopper, kan du prøve å forhindre at fugler etablerer reir nær eller på boligen din, for eksempel under takstein. Se også etter lopper på klær, hund og katt etter turer i skog og mark, og prøv å fjerne dem. Klær og sengetøy kan ristes for å fjerne dem, og støvsuging er effektivt. Pass på å kvitte deg med støvsugerposen etterpå, eller fryse den ned, så loppene ikke krabber tilbake igjen, råder skadesjefen i Norsk Hussopp Forsikring.

Veggedyr og ekskrementer under seng Foto: Norsk Hussopp Forsikring

Spiser av huden

Midd er blant de minste ubudne gjestene på soverommet. De fleste er mellom 0,2 og 0,8 mm. På grunn av størrelsen blir de sjeldent lagt merke til, selv om de finnes i de fleste hjem.

Arten husstøvmidd er blant de vanligste, og lever av hudavfall i husstøv. De trives best i varme og fuktige rom. Man kan finne flere tusen midder per gram husstøv, men det vanligste er noen hundre per gram. Det er vanligvis mest midder på soverom, hvor man finner dem i tepper, sengetøy, sengebunn og madrasser. Husstøvmidd regnes som den viktigste årsaken til allergi mot husstøv, siden middens ekskrementer inneholder allergener.

– For å bli kvitt husstøvmidd bør man støvsuge grundig, vaske sengetøy på 60 °C eller lufte det ute om vinteren. Det hjelper også å redusere luftfuktigheten, sier skadesjefen.

Skabbmidd er hakket verre. De er 0,3 til 0,5 mm lang og halvkuleformet. Denne midden vokser som en parasitt på huden, hvor den spiser av hudens øverste lag. Skabbmidd gnager seg gjennom huden og lager såkalte skabbganger hvor den etterlater egg. Dette forårsaker plagsom kløe og smitter ved hudkontakt.

– Å få skabb er ikke moro. For å bli kvitt skabbsmitte må dette behandles. I tillegg bør sengetøy og klær som har vært i kontakt med huden vaskes på 60 °C eller legges bort i en uke, forteller Stormoen .

Du kan forsikre deg mot råteskader og skadedyr. Med riktig forsikring får du hjelp til å bekjempe skadedyr som skjeggkre, veggedyr, kakerlakker, maur, mus og rotter. Gjør skadedyrene skade inne i huset eller hytta får du økonomisk hjelp til å reparere skaden. Norsk Hussopp Forsikring har mer enn 80 års erfaring og er markedsledende på forsikring av råteskader og skadeinsekter.