Besparelsen kan være på opptil 340 tonn CO2-ekvivalenter og cirka 34 millioner kroner dersom disse materialene erstatter nykjøp, viser et forsøksprosjekt som er gjennomført av selskapene Multiconsult og Loopfront.

– Dette prosjektet illustrerer potensialet som ligger i å tenke sirkulært i bygg- og anleggsnæringen. Kartleggingen viser at vi kan spare økonomisk i millionklassen, og samtidig drastisk redusere klimautslipp fra næringen – og det bare på å gjenbruke materialer i åtte enkeltprosjekter. Det forteller oss at samfunnet som helhet kan spare enorme ressurser på å velge sirkulært, sier Therese Bodding Sæthre, direktør for geo, vann og miljø i Multiconsult, i en pressemelding.

Ombruk av byggematerialer



Hensikten med prosjektet har vært å kartlegge og planlegge ombruk av byggematerialer i konkrete bygg. Prosjektet «Regionale Ombruksnettverk for byggematerialer» har fått støtte fra Enova, og store aktører som Oslo Areal, Höegh Eiendom, Omsorgsbygg Oslo KF, Entra ASA, Trondheim kommune og Statsbygg har deltatt i arbeidet som har pågått over et halvt år.

I løpet av et halvt år er 95.000 kvadratmeter bygningsmasse og 16.639 materialenheter i åtte bygg kartlagt for å se på potensialet for ombruk. Blant de mest aktuelle byggematerialene for ombruk er himlinger, utvendige og innvendige vegger, vinduer, dører, armaturer og lys, varme og sanitær.

Stort potensial

– Bedre planlegging, forbedret produksjon av materialer og god logistikk er avgjørende for å redusere avfallsmengden og fotavtrykket til næringen. Digitale løsninger er en viktig nøkkelfaktor for å få til dette, og dette prosjektet viser hvor stort potensialet faktisk kan være, sier Michael Curtis, administrerende direktør i Loopfront.

Ombruk er et av de mest aktuelle temaene i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen akkurat nå. Næringen står samlet for 16 prosent av Norges klimagassutslipp og byggenæringen for rundt 26 prosent av avfallsproduksjonen i Norge. Det er dermed store muligheter for å gjøre næringen mer bærekraftig ved å ta vare på byggene som finnes og bruke disse materialer på nytt.

Bygg og anlegg en klimaversting



- Bygg- og anleggsnæringen står for hele 40 prosent av klimautslippene globalt. Skal vi lykkes med klimaomstilling er vi med andre ord avhengig av at næringen får på plass systemer for gjenbruk. Nå får vi også dokumentert effektene av å velge sirkulære løsninger. Derfor både tror og håper vi at prosjektet vil bidra til at flere vil se potensialet i å forvalte materialer og inventar mer effektivt enn vi gjør i dag, sier Michael Curtis i Loopfront.

Loopfront AS har utviklet den digitale samhandlingsplattform som er brukt i kartleggingen av byggematerialene. Multiconsult har bidratt i å gjennomføre kartleggingen, vurdere tilstanden og finne fram til hvor materialer kan brukes på nytt. Prosjektet har nå levert sluttrapporten til Enova.