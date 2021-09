Obs BYGG kutter prisen på 28x120 impregnert terrassebord over 30 prosent fra 28,90 kroner til 19,90 kroner per meter som ny kampanjepris de neste to ukene. Dette skjer etter at flere bransjeaktører varslet om fortsatt høye priser ut året.

– Vi opplever nå en mer stabil varetilgang på flere produkter, blant annet på terrassebord. Dette skal komme kundene til gode i form av lavere priser. Med priskuttet er det fort flere tusen kroner å spare for våre kunder, som også er våre medeiere, selv for en mindre platting på 20 kvadratmeter. For oss er dette enkelt: Vi har lovet lavpris på byggevarer til alle, og dette løftet holder vi. Det er blitt bekreftet i en rekke pristester, sier kjededirektør Espen Braaten i en pressemelding.

Mange medier har omtalt prisoppgangen det siste året på trelastvarer og særlig på det populære produktet terrassebord. Prisøkningen skyldes høy etterspørsel internasjonalt samtidig som tilgangen har vært begrenset i perioder, blant annet som følge av billeangrep på tømmer i Canada. Samtidig er det forsinkelser for mange i varehandelen som følge av sprengt fraktkapasitet, noe blant annet Ikea nylig har meldt.

– Det har vært et utfordrende år, men tilgangen på de fleste av våre produkter er nå stabilisert. Fortsatt er det ustabilt for plateprodukter slik som ikke-standard planker og konstruksjonsvirke, men vi forventer ikke ytterligere prisøkninger utover høsten, sier Braaten.