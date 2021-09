Derfor har hansgrohe som den første armatur- og dusjspesialisten utviklet en hånddusj spesielt for menneskets beste venn i samarbeid med dyrleger og -psykologer, hundefrisører og -eiere.

Ifølge en pressemelding fra selskapet har det innovative dusjhodet lange silikondyser, slik at det minner om en børste. Dette skal kune la deg målrettet skylle de skitne områdene og nå dypt inn i pelsen, mens det føles behagelig for hunden å bli strøket med dusjen.

– Sjamporester i pelsen fjernes effektivt og dusjen irriterer ikke hundens hud. hansgrohe DogShower gjør ikke bare hundens bad mer effektivt og grundig, det blir også en rolig og hyggelig opplevelse for alle involverte, heter det i pressemeldingen.

hansgrohe DogShower byr på tre forskjellige stråletyper. For skånsom rengjøring av potene eller andre sarte steder anbefales strålen fra toppen av dusjen.

Den myke vannstrålen fra dysene foran er god for rengjøring av skitne hundebein. Og til pelsen brukes den store pelsstrålen: Her kommer vannet ut av over 70 myke silikondyser og dypt inn i pelsen der det fjerner alt smuss og rester av pleieprodukter.

Med Select-knappen er det enkelt å bytte mellom stråletypene. Den integrerte vannbremsen aktiveres ved å slippe dusjgrepet. Dette reduserer vannmengden og trykket umiddelbart, slik at hundeeieren ikke får dusj, selv om begge hendene plutselig er i bruk for å holde hunden i ro.

– Med hansgrohe-nyhetene er vårt mål å finne individuelle løsninger på hverdagens problemer der det inngår vann. Vi er glade for at vi med hansgrohe DogShower kan presentere et kvalitetsprodukt som hjelper hundeeiere og som gjør hundens bad til en hyggelig opplevelse, uansett om hunden elsker eller hater vann, forteller Manuela Uhl, product manager for dusjer, i pressemeldingen.

Takket være sin ergonomiske form er hundedusjen behagelig å holde og ideell for enhåndsoperasjon. DogShower fra hansgrohe er tilgjengelig i forskjellige overflater: rosa, sort, hvit og blå. Alle farger er matte for å forhindre at hunden blir redd for speilinger eller lysrefleksjoner. Dusjhodet kan enkelt skrus på alle vanlige dusjslanger. For å gjøre det enda raskere å bytte mellom dusjer, kan du sette den medfølgende klikk-tilkoblingen på slangen.