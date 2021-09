Barn må få være barn - leke fritt, klatre i fjell og bygg trehus, bli med på konserter og fotballkamper. Og barn må være trygge og beskyttet mot skadelige støynivåer. Med Hellberg Junior kan barna nyte og utforske verden uten risiko for at hørselen deres blir skadet.

Barn og unge er mer følsomme for lyd og høye støynivåer. Ikke bare støy og oppstyr som gjør det vanskeligere å konsentrere seg om skolearbeid eller hobbyer, men det følger også med fare for alvorlig skade på hørselen.

– Støynivået som barna blir utsatt for, i skole eller på fritiden, kan raskt nå nivåer som er uakseptable av helse og sikkerhet forskrifter for enhver annen arbeidsplass - kontor eller en industriell arbeidsplass. Med Hellberg Junior vil barna ha muligheter til å gjøre skolearbeid eller hobbyer uten å bli forstyrret eller bekymre deg om deres hørsel, sier Göran Hellberg, sier Product Manager i Hellberg Safety i en pressemelding.

Hellberg Junior er hørselvern som er spesialutviklet for barn. Det passer perfekt til skole- og hobbyaktiviteter, konserter, plenklipping og idrettsarrangementer. Hodebøylen fordeler trykket jevnt over ørene, og de myke øreputene gir god komfort. Laget i lyse, fine farger for å gjøre det morsommere å bruke dem. Når Junior brukes på riktig måte, kan den redusere støyeksponeringen for øret med opptil 25 dB(A). Det gjør dem egnet for bruk ved støy opptil 90–95 dB(A).

På grunn av trykket fra bøylene anbefales ikke hørselsvernet for små barn. Dette er laget for barn i alderen 5 år og oppover.