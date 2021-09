Dette skjeggkretipset har mange fått med seg

Det kommer fram i undersøkelsen Norstat har gjennomført for Norsk Hussopp Forsikring, for å finne ut av hvilke tiltak nordmenn gjør for å hindre skadedyr i boligen.

Skjeggkre er skadeinsektet som oftest bekjempes i Norge, med hele 7434 bekjempelser i fjor, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Insektet topper også skadestatistikken hos Norsk Hussopp Forsikring. Skadedyret ble først oppdaget i Norge i 2013, og har eksplodert i omfang siden den gang.

– Pakk ut nye ting ute



– Det er oppløftende å se at så mange har fått med seg at et av de viktigste forebyggende tiltaket de kan gjøre er å unngå og ta insektet med seg inn, sier Inger Kringlebotten, som jobber med skadeforebygging i Norsk Hussopp Forsikring, i en pressemelding.

Skjeggkre liker trange skjulesteder og oppholder seg derfor gjerne i pappesker, bygningsmaterialer og lignende.

– Fortsett å pakke ut nye ting ute og kast emballasjen så raskt som mulig, råder hun.

Kan bekjempes effektivt og sikkert

Skjeggkre er ikke farlig og gjør minimalt med materiell skade, men kan oppleves svært sjenerende spesielt når det er mange av dem. Siste forskning viser at bekjempelse med bruk av forgiftet åte er den mest effektive behandlingsmetoden.

– Fjerning av alle individer kan være vanskelig, men i samarbeid med Folkehelseinstituttet har vi utarbeidet effektive bekjempelsesmetoder som gjør at det i stor grad er mulig å bli kvitt insektene, sier Kringlebotten.

Bruk støvsugeren flittig

Skjeggkreene er nærmest altetende, og det er derfor viktig å holde det rent. Det er spesielt viktig for å fjerne konkurrerende matkilder, dermed øker du effekten av forgiftet åte.

– Hvis du har fått skjeggkre anbefaler vi at du støvsuger ofte og grundig. Det er med andre ord effektivt å ha støv på hjernen når du skal bli kvitt skjeggkre, sier Kringlebotten.

Skjeggkre er et av flere skadeinsekter går an å forsikre seg mot. Med riktig forsikring sørger Norsk Hussopp Forsikring for at du som boligeier får hjelp til å bekjempe insektene.