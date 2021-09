36 prosent av alle nordmenn eier en bålpanne. Det viser en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegnen av Codan Forsikring.

– Det er ingen tvil om at bålpannene har vunnet nordmenns hjerter. De er praktiske og stemningsfulle, men kan også være skumle hvis man ikke er påpasselig, sier Georg Richvoldsen i Codan Forsikring i en pressemelding.

I Norge er det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Ifølge Brannvernforeningen omfatter forbudet alle typer åpen ild.

­­– Da er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen, skriver foreningen på sine hjemmesider.

Samtidig presiserer foreningen at du har lov til å grille eller bruke bålpanne på steder som ligger langt unna skog og utmark, så lenge du mener det er trygt. Dette kan for eksempel være i din egen hage.

Ting å tenke på

Bålpannene kommer i mange utforminger. Mens noen settes rett på bakken, er det noen som står på stativ og andre som henger i lufta. Felles for dem er at de er ildsteder og at man må vurdere dem på samme måte som man vurderer bål.

­– Hvis du er et sted hvor du ikke ville tent et bål, skal du heller ikke fyre opp i bålpanna. Dette rådet gjelder alle steder, året rundt. En bålpanne må for eksempel ikke plasseres for nært huset, på brennbart underlag eller under et tak eller en markise, sier Richvoldsen.

Fritak for kaffebål



I brannvernsammenheng brukes uttrykket «kaffebål» om et bål med en diameter på maksimalt 60 centimeter. Ifølge retningslinjene for bålpanner utarbeidet av brannvesenet i Rogaland, er en bålpanne med diameter på 60 centimeter å regne som et kaffebål. Bruken av slik er ikke regulert, og det er opp til den enkelte å utvise alminnelig aktsomhet.

– Det personlige ansvaret er der hele tiden: Det er den som tenner på som har ansvaret for ilden, herunder å slukke bålet når man er ferdig. Samtidig gjelder de kommunale forskriftene side om side med de nasjonale reglene. Hvis skogbrannfaren er høy, kan kommunene stenge også de tilrettelagte grill- og bålplassene, sier Richvoldsen.

Hvis du ønsker å ta med bålpanna ut i naturen, er en god huskeregel å alltid sjekke skogbrannindeksen på yr.no før du skal på tur.

Undersøkelsen er gjennomført i februar av Norstat på vegne av Codan Forsikring, i et landsrepresentativt utvalg på 1000 respondenter. 36 prosent av de spurte oppgir at de har en bålpanne hjemme eller på hytta/i fritidsboligen.