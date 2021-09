Denne blogposten er skrevet av Fargerike.

Vi i Fargerike har besøkt mange vakre hjem med flotte uterom. Ofte finner vi noen perler av hagestuer.

De oser av kos og hygge, og inviterer til sosiale sammenkomster. Nå håper vi at også du kan hente inspirasjon fra våre åtte favoritter - til ditt uterom!

Gult hører sommeren til, så forleng gjerne sesongen med den friske fargen på møbler og tilbehør. Like vakkert sommer som høst!

Tips: En pergola beskytter putene og gir deg mulighet til å sette ut litt mer delikate interiørprodukter.

Et godt tips er å impregnere puter og tekstiler, da tåler de både litt mer regn, sol og ketchup! Velg impregneringen Aerosol 500 ml - den kan brukes på alle typer tekstiler, samt på kalesjer, markiser og semsket skinn. Den beskytter også mot UV-stråler, og forhindrer falming, virker antistatisk og beskytter mot fysisk slitasje.

Her er nabofargene blått og rødt krydret med hvite detaljer. For oss i Norge gir dette uterommet en festlig følelse.



Tips: Mal taket i hagestuen blått. Det er et gammelt klassisk grep som gir en enkel og virkningsfull effekt for å bevare sommerens himmel lengst mulig.

En pergola er perfekt for å forlenge utesesongen. Vi tar av oss hatten for snekkerarbeidet her!

Tips: Farger som går ton i ton gir en vakker ramme til uterommet. Delikate naturtoner gir et fint og varig inntrykk i alt det grønne.

En deilig oase i stram design. Fremhev sommerens grønne farger med sort og hvitt i bakgrunnen.

Tips: Ønsker du gardiner ute? Velg et dusjforheng! De er laget for å tåle vann. Blir de slitne? Ja, da putter du dem i vaskemaskinen, så holder de seg fine.

Tepper skaper lunhet på et øyeblikk. Velg blant våre utetepper så får du et mykt og vakkert uterom.

Tips: Kurver gir et naturlig og delikat inntrykk, både ute og inne, og de fine strukturene gir øyet noe å hvile på. Oppbevaring er dessuten noe en aldri får nok av.

Fest ute og inne? Trekk innemøblene ut, så kan du dekke på til flere.

Tips : Ute er det perfekt å bruke masse ulike puter. Det gjør det koselig og gir en litt uformell stil.

Myke, varme farger gir en egen lunhet, og det samme gjelder for puter i alle former og mønstre.

Tips: Få inn strukturen fra treverket gjennom å bruke huggestabber som små bord!

Et nytt rom i hagen skaper masse kos og hygge, og du behøver ikke å ta inn putene engang!

Tips: Hent frem pledd til gjestene, så kan utesesongen vare en god stund utover høsten.