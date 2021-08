Slik får du orkidéen til å blomstre flere ganger

Denne artikkelen ble først publisert av HusGlede.no.

Orkidéen er en flerårig plante og hører naturlig hjemme i i Asia og i Australia, den er vant til tropiske forhold med høy luftfuktighet. De vokser sammen med trærne og fanger opp lunkent regnvann fra trestammen. Orkideene kommer i mange flotte farger og er et vakkert skue når man virkelig får dem til å trives.

Når du skal velge en orkidé i butikken bør du velge en som har både knopper og blomster som har sprunget ut. Dette er ofte et tegn på at planten er frisk og at den trives. Vi har samlet noen tips til hvordan du får orkidéen til å trives, samt gi deg gleden av å blomstre flere ganger.

1. Plassering

Velg en orkidé med både knopper og utsprungne blomster, da vet du at den er frisk.

Orkidéen må stå lyst og lunt, men ikke i direkte sollys. En orkidé vil aldri trives rett over en varmeovn, det vil tørke ut røttene og den vil etter hvert dø. Trekk er den heller ikke glad i, så står den i nærheten av luftemuligheter bør du flytte den når du skal lufte. De trives best i 18 til 24 grader, og det beste stedet i huset en orkidé kan plasseres er faktisk på badet. Der står den lunt, og vil stortrives i dampen fra dusjen.

2. Slik steller du orkidéen

Gi planten din orkidé gjødsel, da vil den trives bedre.

Du kan se og kjenne at orkidéen er tørr og trenger vann. Røttene er tørre og planten vil føles lett når du løfter på den. Røttene liker ikke å stå i vann, den må derfor gjennomskylles. Sett planten i en bøtte med lunkent vann og la den bli gjennomvåt. Ta den ut og la vannet renne godt av. Plasser den tilbake i potten med sten i bunnen og vann opp til stenene. Det vil skape luftfuktighet som orkidéen elsker.

Ha en sprayflaske i nærheten og spray orkidéen med jevne mellomrom, men ikke direkte på blomstene. Gi bladene og røttene en lett dusj.

Orkidéen bør gjødsles med spesialgjødsel. Bruker du vanlig blomstergjødsel vil du ende opp med kun grønne blader og ingen blomster. Gjødsle dem gjerne hver 14. dag.

3. Hvileperiode

Orkidéen har en hvileperiode før den blomstrer igjen.

Orkidéen har en blomstringstid fra tre til åtte måneder, etter det er det mange av dem som trenger en hvileperiode. Ofte når det skjer så tror vi orkidéen er ferdig og død også kaster vi den, men mange vil blomstre igjen. Du må bare være litt tålmodig.

Når de er gått inn i hvileperioden så klipper du ned stilken, samt visne og tørkede blader. Ikke klipp vekk luftrøttene, de samler vann og gir planten energi. Vann den mindre, det holder med en til tre ganger per måned. Sett den på et kjølig sted og la den stå noen måneder så vil den komme tilbake. Det beste er bare å glemme den litt og plutselig vil du se det er liv i den igjen.

Hvis orkidéen din er i ferd med å dø vil du se at knoppene begynner å bli gule og veldig tørre. Den største grunnen er stort sett at huset har for tørr luft. Gir du planten din damp kan det være store muligheter for at du fortsatt kan redde den.

Orkidéer er ikke veldig vanskelig å få til å trives, og hvis du følger disse rådene er du på god vei til å skape et godt hjem for disse vakre plantene.