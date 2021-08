Rådyr i hagen? Slik blir du kvitt dem

Denne artikkelen ble først publisert av HusGlede.no.

Vi har tatt en runde på noen blomstergrupper på Facebook og det er veldig tydelig at det er mange som sliter med rådyr i hagen. Både i byen og på mer landlige steder. Det ligger nok av råd og tips som mange har benyttet seg av som du burde prøve hvis du er plaget av rådyr som gomler i seg alt det fargerike og smakfulle du har i hagen.

Det er mange kjerringråd som kan hjelpe deg med både det ene og det andre i livet, og det er mange som sverger til disse tipsene for å bli kvitt rådyr i hagen.

1. Gjerde inn hagen

Hvis du gjerder inn hagen din må du sørge for å lage et gjerde som ikke er til fare for rådyrene slik at de kan skade seg.

For de som har hage med litt størrelse er det mange som har hatt god nytte av å gjerde inn hele hagen.

Et gjerde som er minimum 1,5 meter høyt skal visstnok gjøre susen. Husk at du setter opp et gjerde som rådyrene ikke kan sette seg fast i og skade seg på.

2. Netting rundt trærne

Ha netting over busker og trær så kommer ikke rådyrene til.

Netting over trærne er det mange som har for å beskytte frukten fra å bli stjålet av fuglene, men du kan fint pakke trærne inn i netting for å bevare dem fra sultne små rådyr også. Med netting på busker og trær kommer ikke rådyrene til hverken bladene eller blomstene.

3. Heng blomstene høyt

Heng blomstene høyt så får ikke rådyrene tak i dem.

Har du smakfulle blomster gjør du lurt i å henge dem høyt. Heng dem så høyt at rådyrene ikke når dem. Hvis du planter blomstene dine i ampler vil de se flotte ut selv om du må henge dem litt høyt opp.

4. Lux såpe

Prøv å dele opp et såpestykke i biter og legg rundt i beddene og rundt trærne.

Et tips som stadig kommer tilbake er bruken av den svenske Lux-såpen. Dette skal være såpen som kommer i såpestykker og som du kutter opp i biter og har rundt i bedene og rundt busker og trær. Ulempen er at bitene forsvinner fort når det regner, så du må regne med å fylle på titt og ofte.

Nå som grensene har vært stengt en stund er det mange som ikke har fått reist til Sverige, da har de forsøkt sunlight såpe istedenfor, og har hatt gode resultater med den også.

5. Hår fra hårbørste

Samle hår fra hårbørsten og heng hårtustene rundt forbi.

Et annet yndet tips som veldig mange bruker er å ta hår fra egen hårbørste og henge dem rundt forbi i trærne. Dette skal etter sigende hjelpe fordi lukten fra mennesker skremmer rådyrene.

Det er jo hverken et kostbart eller tidkrevende råd å forsøke, og i verste fall så fungerer det ikke.

6. Blodmel

Prøv blodmel i hagen, kanskje det holder rådyrene unna.

Det er flere i kommentarfeltene som sverger til bruken av blodmel. Blodmel er en type gjødsel som kan brukes på alt fra planter til trær, og skal vi tro Facebook-kommentarene liker ikke rådyrene denne gjødselen.

Selv om det er koselig med besøk av rådyrene er det ikke særlig hyggelig at de tygger i seg rubbel og bit i hagen din. Prøv noen av disse tipsene og kanskje du slipper unna problemet til slutt.