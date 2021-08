Denne artikkelen ble først publisert av HusGlede.no.

Selv om mange av oss er vokst opp med at man skal passe seg for grevlingen er den sjeldent noen fare for oss mennesker.

Den er menneskesky, men som mange andre dyr kan den virke aggressiv hvis den blir stengt inne og ikke har muligheter til å komme seg ut, eller at den føler seg truet.

Det kan skje at den forviller seg inn i garasjer og uthus, da er det viktig at du lar døren stå åpen så den kommer seg ut. Som regel forsvinner den av seg selv. Vi må ikke prøve å fange den, true den eller trenge den opp i et hjørne.

Grevlingen er altetende og alltid på utkikk etter mat.

Noen ganger kan den finne på å lage bolig under terrassen, garasjen eller uthuset ditt. Noen har også fått en grevlingfamilie under hytta. De gjør sjeldent store skader, men det kan lukte skarpt og ubehagelig rundt hiet.

En grevling lager toalettfasiliteter i nærheten av hiet sitt, men aldri der de bor. De er svært renslige dyr og vil ikke ha sine etterlatenskaper der hvor de sover. Får du en grevling under gulvet vil det ikke ta veldig lang tid før du kjenner at du har fått uvelkomment besøk.

Grevlingen tar seg gjerne ei høne om den skulle komme over denslags. Foto: Tor Strand, ABC Startsiden

Grevlingen kan spise små kjæledyr som høner, katter og kaniner. Siden den er en god graver, og altetende, kan den fint klare å bite over hønsenetting og grave seg inn til både hønsegården eller der du har kaniner.

Det er noen enkle grep du kan gjøre for å hindre å få en grevling på langvarig besøk. Det aller viktigste er å hindre all tilgang til mat.

1. Sikre kompostavfallet

Sørg for å holde komposten tett så du ikke tiltrekker deg grevlinger.

Du bør sikre komposten din slik at den ikke ligger og flyter åpent, det vil være et festmåltid for en sulten grevling. Ha komposten i tette beholdere slik at de overhodet ikke har tilgang.

2. Fjern nedfallsfrukten

Fjern nedfallsfrukt.

Det er lett å tenke at nedfallsfrukten er god mat for elg og rådyr, og dermed bare la den ligge på bakken. Det er en god tanke, men samtidig lager du buffet for både grevlingene og rottene.

Det beste du kan gjøre er å rydde vekk nedfallsfrukten, dermed hindrer du mattilgangen. Det samme gjelder for bærene du måtte ha i hagen. Mange har flotte busker i alle varianter, og grevlingen går ikke av veien for å forsyne seg rikelig av det du måtte ha å tilby.

Den kan også være så ivrig at den lager seg en liten bolig i nærheten av matfatet, og når det er tomt så spaserer den videre.

3. Skrem dem forsiktig

Heng for eksempel en uro i trærne, det vil lage lyd som vil skremme grevlingen.

Grevlingen har ikke særlig godt syn, men den oppdager lett bevegelser. Henger du noe skinnende i trærne eller noe som lager lyd, som en uro eller en vindmølle i plast, vil den mest sannsynlig holde seg borte.