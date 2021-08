Denne artikkelen ble først publisert i HusGlede.no



Du kan få vepsebol både i jorden med jordveps, som er grusomt vondt å snuble ned i, og vepsebol i veggen, ved taket eller på loftet.

Vepsen har ikke like stor nytteverdi for naturen som bier og humler, men de bidrar med å bestøve blomstene de også.

Vepsebol kommer i mange størrelser. Har de funnet veien inn i veggen på huset ditt er vepsebolet ofte mindre enn hvis de har funnet seg en lun og fin plass oppunder hustaket.

Vi har sett på hva du bør gjøre hvis du plutselig oppdager et vepsebol der hvor du bor.

Slik fjerner du et vepsebol

Sørg for at vepsebolet er tilnærmet tomt før du forsøker å fjerne det.

Hvis du forstyrrer et vepsebol så kan du risikere at det tyter ut mengder med aggressive veps som har ett mål for høyet, å forsvarer huset sitt.

Du bør derfor forsøke å fjerne et vepsebol på natten, da er de mindre aktive, men aller helst på våren eller høsten.

Du bør gjøre det når de har reist sin vei, men føler du at det haster kan du forsøke å spraye insektmiddel på bolet sent på kvelden. Når du sprayer vepsebolet sørger du også for at larvene dør.

Når du er klar for å fjerne vepsebolet bør du ta på deg hansker og klær som kan tettes igjen i åpninger som ved håndleddene og i halsen. Fjern bolet på kvelden.

Ta en plastpose rundt bolet og skjær av bolet fra der det sitter fast eller det de sitter fast i. Legg posen med vepsebolet i fryseren, så er du helt sikker på at de få vepsene som er igjen dør.

Jordveps



Har du fått jordveps i plenen bruker du maurmiddel i pulverform og strør det inn i vepsebolets inngang. Gjenta etter 2 til 3 uker. Når dette er gjort bør du grave opp hele bolet og ødelegge det.

Det er aldri noe særlig å få et helt vepsebol i, eller i nærheten av der du bor. Ofte kan det være litt skremmende å oppdage at man har et vepsebol i umiddelbar nærhet. Hele sommeren kan det være flere tusen veps som flyr inn og ut av bolet og gjør sin jobb i sin tilmålte tid de har her.

Det beste kan faktisk være å kontakte fagfolk som kan gjøre store deler av jobben med å fjerne bolet. Det er mange bol som oppdages hvert år, og fagfolk tar livet av vepsen i bolet med det rette utstyret, og ikke minst, med den beste kompetansen.

Forebyggende tiltak

Vepsen forer larvene som er kjøttetere, mens vepsen spiser alt som er søtt.

Du kan gjøre små forebyggende tiltak for å forsøke å forhindre at vepsen lager vepsebol hos deg. Når våren kommer våkner alle dronningene til live og leter etter et sted å bygge et bol.

Populære steder er taket ved bolig din, i boden, på loftet eller på forlatte steder. Ved å tette sprekker, lister og lufteluker vil ikke dronningen komme til for å bygge et bol. Det er kun dronningene som overvintrer mens hennes små undersåtter bruker sin tid på å arbeide ved å mate hennes små larver.

Vepsen kan være irriterende, men stort sett stikker den deg ikke. Den er ikke ute etter å skade deg, men den forsvarer seg slik andre dyr også gjør.

Oppdager du et vepsebol hjemme hos deg bør du vurdere om du kan vente med å fjerne det til f.eks høsten. Da er bolet mest sannsynlig tomt.