Årets trendfarger - utendørs!

Ser vi på de store trend-linjene, finner vi mange spennende farger bakover i tid. På 70-tallet var det oransje og grønne farger som hersket både inne og ute, men det var nok brun beis som vant konkurransen dette tiåret.

- På 80-tallet var det hvitt som var hovedfargen, mens rosa og blå detaljer fremhevet karnapper og dører. OL på Lillehammer ga oss oker, mosegrønt og okserødt, og alle de tre fargene ble gjerne brukt på huset, sammen med hvite vinduer. Fra midten av 2000-tallet har imidlertid grått seiret når landets husfasader skulle males. Dette er en trend som har vart lenge, men det som er spennende nå, er at det har kommet en ny kandidat, sier Tale O. Henningsen i en pressemelding fra Fargerike.

Black is back!

– Sort har absolutt blitt en ny favoritt, sier Henningsen.

– Gjennom 2021 har vi sett en spennende tendens som peker seg sterkere ut enn det vi har sett før. Sorte farger stikker seg frem som ny vinner utendørs, og ser ut til å overta for den grå trenden vi har sett i flere år.

Dette er en klar og tydelig landsdekkende trend, men det hvite er fortsatt med. Siden 80-tallet har våre to mest populære farger Bomull og Eggehvit tronet på toppen. Det være seg by eller land - de er evige klassikere.

Foto: Fargerike

Ser vi bort fra disse to hvite fargene, ser vi at også den grå trenden fortsatt lever godt i hele Norge. Det er hele gråskalaen som brukes - fra lyst til mørkt - og det gjelder ikke bare på moderne hus, men på alle typer hus. Den grå bølgen har fått et fast grep, men den har fått mye pepper for å være for sofistikert og minimalistisk, litt glatt og uten karakter.

- Vi i Fargerike liker jo farger, men vi kimser ikke av grått heller! sier Henningsen.

Foto: Fargerike

– I sommer har mange av våre butikker fortalt om kunder som tør litt mer, forteller Tale O. Henningsen. Alle rapporterer om litt flere spørsmål om farger og fargebruk, og rødt er en av fargene som går igjen over det ganske land.

På Flisa og i Bodø er de ganske så tøffe når det kommer til å velge farger , og det samme i Skien, selv om de her går for grønt!

Foto: Fargerike

En annen viktig trend vi ser, er at det er flere farger og materialer på samme huskropp. Panel kan både være beiset og med dekkende farge, og stående og vertikale bord bryter fasaden.

Mur sammen med tre gir en dynamisk flate og liv til huset. Vinduer som bryter i en kontrast er også et must.

Foto: Fargerike

Fargerike har denne høsten mange fargesprakende prosjekter på gang: :

Løten sentrum fargesettes etter en ny palett. Løten er Edvard Munchs fødested, og det er laget en egen palett basert på hans farger som skal benyttes i sentrum. Flere og flere hus blir nå malt i spreke farger.

Tromsø by har satt i gang et spennende byprosjekt, og her er Fargerike Tromsø godt involvert.

I Egersund er Fargerike Skadeberg Hansen i full gang med å fargesette gågaten etter en ny kommuneplan.