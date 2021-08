Huset ser ut som Falketind, men innvendig er alt endret på

– Vi er veldig fornøyd med både byggeprosessen og sluttresultatet. Vi har fått akkurat det huset vi ønsket oss, sier Anne Marthe fornøyd i et blogginnlegg fra VestlandsHus.

Med så mange spesialtilpasninger har huset fått navnet «VestlandsHus Spesial». Det er bygget på Stadsneshaugen i Langevåg, og har utsikt over fjorden til Ålesund. I det rolige og barnevennlige nabolaget, med terrasser hvor man kan nyte både morgensolen og kveldssolen, trives familien på fire svært godt.

Fra huset på Stadsneshaugen i Langevåg har familien utsikt over fjorden til Ålesund. Foto: VestlandsHus

Hevet taket og investerte i god akustikk

Da Anne Marthe og Karl-Ludvig skulle gå i gang med å realisere boligdrømmen, startet de som så mange andre med å studere alle boligkataloger de kom over.

– Vi valgte Falketind fordi huset passet godt til tomta, men innvendig var det ikke helt slik vi ville ha det. Så da begynte vi å tegne om planløsningen, forklarer Anne Marthe.

Opprinnelig var stue og kjøkken i første etasje, men dette ble flyttet en etasje opp, og det ble også lagt til rette for hovedsoverom med egen walk in-garderobe og hovedbad og gjestebad.

– Vi har også valgt å sette inn større vinduer og løfte takhøyden, noe som har gitt en helt annen romfølelse, sier Anne Marthe.

Foto: VestlandsHus

Den luftige følelsen er noe av det hun liker aller best med boligen. Og på grunn av denne endringen har de også valgt å legge akustikkplater av gips i taket, noe de så absolutt ikke har angret på.

– Med små barn og leker i hus har dette vært en svært god investering. Mange som er på besøk hos oss kommenterer nettopp den gode akustikken, forteller Anne Marthe.

I underetasjen er det lagt til rette for en egen «barnesone» med to store barnerom, et eget bad til barna, ekstra stue og gjesterom.

Ett av barnerommene Foto: VestlandsHus

Var forberedt på styr, men ...

Før første spadetak hadde Anne Marthe og samboeren brukt nesten et år på å planlegge huset. Hun tror dette har hatt mye å si for den problemfrie og sømløse byggeprosessen de har hatt.

– Vi var forberedt på at det kunne bli litt styrete, det er jo som regel alltid et eller annet som skjærer seg når hus skal bygges, men vi har hatt en utrolig fin og ryddig byggeprosess hvor alt har gått etter planen. Vi kan virkelig anbefale VestlandsHus og vår lokale forhandler HT BYGG, sier Anne Marthe.

Om hun skal gi et råd til noen som står overfor prosessen å bygge hus, vil det være nettopp det å planlegge godt.

– Bruk god tid på planløsningen, og tenk gjennom den heller en gang for mye enn en gang for lite. Vi har alltid prøvd å ligge foran, slik at vi ikke plutselig havner i en situasjon hvor noe må bestemmes raskt.

ORIGINAL: Slik ser den originale planløsningen til Falketind ut.

Bygde dobbelgarasje med god oppbevaring

Før de flyttet til det nye funkishuset i Bolvika, bodde familien i en tomannsbolig i Langevåg. Her var det to ting de savnet ekstra mye, som det ble lagt til rette for i det nye huset.

– Vi hadde ikke garasje og ikke vaskerom. Så det ble viktig for oss å legge til rette for det på en god måte, forklarer Anne Marthe.

Husmodellen Falketind er opprinnelig ikke tilknyttet garasje, så det ble også endret på. Nå har familien dobbelgarasje i tilknytning til huset, hvor det også er lagt til rette for godt med oppbevaring, både innvendig i selve garasjen, men også ved å tegne inn to boder i bakkant.

– Istedenfor å ha en lang bod i bakkant av garasjen valgte vi å dele den i to slik vi nå har en «grovbod» med egen inngang fra utsiden av garasjen, samt en innerbod. Funkishus har jo ofte ikke så mye oppbevaring, siden det ikke er loft, så jeg er veldig glad for at vi la til rette for dette, forteller Anne Marthe.

Romslig vaskerom. Foto: VestlandsHus

I tillegg har de valgt innredninger som gir plass til mye oppbevaring inne, blant annet med et romslig garderobeskap i gangen, samt et romslig vaskerom innredet med mange skuffer.