Arkitekter, rådgivere, utførende og byggherrer møtes stadig oftere av krav til dokumentasjon i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK 17) i sine prosjekter.

Dette gjelder alt fra bruksbetingelser og byggetekniske krav til miljøegenskaper. Byggevareforskriften (DOK) krever i tillegg at membraner til bruk i våtrom skal sertifiseres av et teknisk kontrollorgan.

En SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) oppfyller sertifiseringskravene i DOK.

En SINTEF TG er et viktig redskap for mange aktører i byggenæringen, og TG 20772 «Tarkett vinyl gulvbelegg» vil dekke et behov i markedet. I tillegg til de tekniske produktegenskapene beskriver godkjenningen miljøegenskaper og betingelser for bruk. Dette inkluderer tettedetaljer rundt sluk og rør.

Økt behov i markedet

Forskningsleder Lars-Erik Fiskum i SINTEF har i flere år samarbeidet med Tarkett for å dokumentere tekniske egenskaper for gulvbelegg.

– Teknisk Godkjenning for vinyl gulvbelegg har lenge vært savnet i bransjen. Vi synes det er positivt at Tarkett som første aktør nå har alt i orden, både i henhold til TEK17 og DOK, sier Fiskum i en pressemelding.

– Tarketts homogene vinylbelegg er kjent for sine funksjonelle og tekniske egenskaper. De er slitesterke, fleksible og enkle å vedlikeholde, sier teknisk sjef Espen Josten i Tarkett.

De siste årene har det vært økning i etterspørsel etter vinylgulv til våtrom generelt, og spesielt til prefabrikkerte baderomsmoduler.

– Stadig flere verdsetter også materialenes designegenskaper. For best å dokumentere vinylgulvenes vanntetthet og robusthet, er vi glade for at SINTEF TG for disse kolleksjonene nå er på plass, sier Josten.

Godkjenningen omfatter fem utvalgte kolleksjoner med homogene vinylgulv fra Tarketts iQ-kolleksjon.

– Produktene benyttes i stor skala på prosjekter landet rundt, og er godt likt blant gulvleggere, sier Josten.

Alle produktene kan benyttes i prefabrikkerte moduler, eller på prosjekter hvor det er et spesifikt ønske eller krav om å bruke gulvbelegg som er dokumentert tette av SINTEF.

Kvalitetsstempel for miljøegenskaper

SINTEF har jobbet tett sammen med Tarkett for å klarlegge produktenes miljøegenskaper.

– SINTEF Teknisk Godkjenning er et viktig redskap for å evaluere byggematerialers miljøegenskaper, sier rådgiver Neha Parekh i SINTEF, som har utarbeidet godkjenningen for Tarkett.

Tarkett tar også tilbake gulvbelegg for resirkulering. Alle iQ-kolleksjonene som inngår i SINTEF TG kan resirkuleres 100 prosent. Dette gjelder både kapp og rester etter gulvmontering, samt gulv som monteres i dag når de en gang i fremtiden fjernes igjen.