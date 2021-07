To av ti kjæledyreiere synes det er vanskelig å velge fôr.

I «Den store kjæledyrundersøkelsen 2021» oppgir to av ti kjæledyreiere at de synes det er vanskelig å velge fôr til kjæledyret sitt. Andelen som sier at de synes det er vanskelig er høyest blant hundeeierne. Hundeekspert i Musti, Magda Nawrocka, skjønner godt at mange kjæledyreiere er forvirret.

– Det er veldig mange ulike typer fôr å velge mellom. Hvilket fôr som passer best er veldig individuelt, og avhenger blant annet av aktivitetsnivå, rase, allergener og alder , sier Nawrocka i en pressemelding.

Finnes ingen snarvei

I Den store kjæledyrundersøkelsen 2021 oppgir 40 prosent av de som synes at det er vanskelig å velge fôr, at de har fått hjelp av veterinæren. Mens en av fire sier at de har fått anbefaling i en faghandel. Blant alle kjæledyreierne oppgir over halvparten at de har fått anbefaling fra venner og kjente, søkt informasjon på internett eller valgt det fôret som ser best ut i matbutikken.

Hundeekspert i Musti, Magda Nawrocka. Foto: Musti

Ifølge Nawrocka finnes det ingen snarvei til å velge riktig.

– Kjæledyrene har så individuelle behov når det kommer til fôr. Vårt beste råd er derfor at man rådfører seg med noen som har kompetanse på feltet. Vi kan gi råd som er tilpasser det enkelte kjæledyret, men hvis kjæledyret har en sykdom bør man oppsøke en veterinær for å få råd, sier hun.

Nawrocka forteller at alle ansatte i Musti gjennomgår et omfattende e-læringsprogram om fôr. Programmet baserer seg på forskning og faglitteratur som veterinærene bruker i sin utdanning.

Fra valp til hund

Fôret har mest å si i valpeperioden fordi det er helt avgjørende for hundens utvikling.

– Heldigvis er det sjeldent at feilfôring gir varige mén, men det er viktig å få valpen over på riktig fôr så snart som mulig, sier Nawrocka.

For små hunderaser regnes valpeperioden frem til hunden er ca. 1 år, mens hos noen av de større rasene kan valpeperioden vare helt til hunden er 1,5 til 2 år.

Det er også viktig å justere fôret jo eldre hunden blir.

– Gamle hunder skal ikke bygge, men vedlikeholde musklene, og derfor er seniorfôr riktig å gi dem. Dersom man gir et fôr som er for næringsrikt risikerer man nemlig å overbelaste hundens organer. Seniorfôret inneholder næring som ivaretar hundens organer og skjelett, sier hun.

Ikke glem katten

Katteekspert i Musti, Johnny Skjølås, forteller at det også er viktig å være bevisst på hvilket fôr man gir katten. Det bør ikke være så energirikt, særlig ikke hvis katten er kastrert.

– Katten har ofte et lavt aktivitetsnivå, og den forbrenner også mindre hvis den er kastrert. Dersom katten er glad i å jakte, er det også noe man må ta høyde for. Årsaken er at med jaktmåltidet risikerer katten å få i seg for mye næring.

Han forteller at katteierne bør gi kattungefôr frem til katten er ca. 80 prosent ferdigvokst, og at det er viktig med hyppige måltider.

– En katt spiser mellom 14-16 ganger i døgnet, og de unngår helst gammel mat. Så det gjelder å sette frem små porsjoner de kan spise av med jevne mellomrom, sier Skjølås.

Godbiter bør begrenses

I Den store kjæledyrundersøkelsen 2021 sier 45 prosent av kjæledyreierne at de gir kjæledyret godbiter minst én gang om dagen, og det er hundeeierne som skjemmer bort de firbeinte mest:

– Det er viktig at man tenker på det helhetlige kostholdet når man gir godbiter. Godbitene bør stå for maks to prosent av det daglige næringsinntaket. Vi anbefaler derfor at man ikke gir for mange godbiter. Man kan gjerne erstatte godbiter med fôr, ros og gode ord, klikkelyder, grønnsaker og leketid som belønning, sier Nawrocka.

Skjølås forteller at det samme rådet gjelder for kattene.

– Kattene er mer kresne, men det samme rådet gjelder her. Man må tenke på det helhetlige kostholdet. Det er viktig å unngå å gi mer godbiter enn fôr, sier Skjølås.