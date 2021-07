Installer overspenningsvern i sikringsskapet

Da kobler sikringen seg ut ved overbelastning som for eksempel lynnedslag. De fleste lynskader kunne vært unngått med riktig installert overspenningsvern i sikringsboksen.

Trekk ut kontakten

Hvis du ikke har overspenningsvern, trekk ut støpsler fra stikkontaktene på ulike elektriske anlegg som TV, radio, PC, ruter, musikkanlegg, hvitevarer og mobiltelefoner på lading når det smeller. Fryser og kjøleskap kan også bli ødelagt, men husk å ikke koble ut disse.

Bruk ekstern lader og datatrafikk

Hvis du trenger å bruke nett og strøm mens det står på som verst kan du bruke en ekstern lader og datatrafikk på mobilen. Da kan du enten se på mobilskjermen eller du kan bruke delt internett.

Husk at lynet stort sett slår ned i det høyeste punktet

Så ikke vær det høyeste punktet for eksempel på en fjelltopp, på en golfbane eller i en båt på sjøen. Av samme årsak bør du også unngå å stille deg under et tre ute på et jorde.

Dropp paraply og fiskestang

Husk at også disse gjenstandene kan stikke opp i terrenget og lede lynet. Da er det bedre å bli våt og komme hjem uten fisk.

Det er tryggere i bilen enn ute

Årsaken til det er at lynet vil følge karosseriet utvendig og til bakken hvis den blir truffet.

Ikke bad når det lyner

Vann leder elektrisitet, så derfor bør du ikke være i bad. Lyn kan også følge vannledninger i huset, så det anbefales heller ikke å bade i badekar når lynet står på som verst.

Bruk mobiltelefon

Du kan fint bruke mobiltelefon om ikke står til lading i lynvær, men ikke bruk fasttelefon.