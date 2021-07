Millionskader etter regn på sommeren

I dag og i morgen melder Meteorlogisk institutt om fare for styrtregn på gult nivå for deler av Østlandet og Sørlandet.

Ødeleggelsene etter overvann og vanninntrenging på privat eiendom og bedrifter i juli og august i fjor økte til 136 millioner kroner fra 104 millioner kroner i samme periode året før. Det går frem av skadetall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

– Det er først og fremst i sommermånedene folk får kjelleren full av vann etter styrtregn. Særlig byer og tettsteder på Østlandet er utsatt, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

– Ved styrtregn åpner himmelens sluser seg på et svært avgrenset område, og ofte varer ikke regnet så veldig lenge. Men vannmengdene er så store at hverken bakken, bekker eller avløpssystemer klarer å ta unna alt vannet. Dermed finner det veien inn i kjelleren til mange, sier Clementz.

I tettsteder og byer er det store flater som er tettet til med asfalt og bygninger, og de naturlige veiene for vannet å trekke ned i bakken finnes ikke lenger.

Over en halv milliard i skader

6. august 2016 høljet regnet ned over Asker, Bærum og deler av Oslo i flere timer, og det ble vannskader for mellom 500 og 600 millioner kroner. Hundrevis av kjellerleiligheter og kjellerstuer ble totalskadd, og flere titalls biler ble ødelagt av vannmassene.

Over 4000 eiendommer ble berørt, og mange boliger fikk store vannskader denne dagen.

– Nå melder meteorologene om mye regn de nærmeste dagene, og det er derfor lurt å være litt ekstra på vakt. Selv om vanninntrenging i kjelleren er dekket på boligforsikringen, har jeg til gode å snakke med noen som synes det har vært en OK opplevelse med kjelleren full av vann, sier Clementz.

Drukner bilene

Det koster gjerne et sted mellom 300 000 og 500 000 kroner å sette i stand igjen en fullstendig vannskadet kjeller med bad.

Ifølge If har det tiltatt de siste årene at biler har blitt totalskadet ved styrtregn.

– Parkeringskjellere kan være utsatt. Det er lurt å flytte bilen til et trygt sted når meteorologene melder om fare for styrtregn, sier Clementz.

– Vi har også hatt en del eksempler på at folk tror at personbilen også er et amfibiekjøretøy og tåler å kjøre gjennom store vannmengder. De får seg en våt overraskelse! Ved grov uaktsomhet har for øvrig forsikringsselskapet anledning til å korte ned på erstatningen.