Slik velger du muttertrekker

Denne artikkelen er levert av Tools.no.

GJØVIK: For å finne ut hvordan man kan luke ut den rette muttertrekkeren fra mengden, har vi tatt turen til Tools-butikken på Gjøvik. Der møter vi butikksjef Vegard Amundsen som har lang erfaring med å hjelpe alt fra industrikunder og bilmekanikere til bønder og skogbrukere med å velge verktøy.

– Det går aller mest i Milwaukee, som har det bredeste utvalget av muttertrekkere, men vi har også modeller fra Bosch, sier han.

På spørsmål om hva man skal se etter i en muttertrekker, starter han med å advare om de sterke kreftene som er i sving.

– Den vanligste feilen man gjør, er at man trekker til altfor hardt, enten med for sterk maskin eller fordi maskina brukes feil, sier han.

Han har en fem-punkts sjekkliste i jakten på den rette muttertrekkeren:

1. Hva skal du skru?

MUTTER OG LILLEMUTTER: Det er et stort sprang mellom Milwaukees største og minste muttertrekker. Foto: Tools

Amundsens første spørsmål til kunden er alltid hva muttertrekkeren skal brukes til.

– Du må vite hva du skal skru og hva det skal skrus til med, sier han og sikter til tiltrekkingsmomentet.

En muttertrekker med tre gir, bør gi det tiltrekkingsmomentet du trenger på første- eller andregir. Tredjegiret vil være mye kraftigere, og det er reserven du har til løsriving etter at bolten eller mutteren kanskje har korrodert eller satt seg over en tid.

Den kraftigste muttertrekkeren til Milwaukee yter langt over 2000 Nm, og det sier seg selv at disse ikke er optimale på et dekkverksted der man hovedsakelig skrur bilhjul som skal ha et tiltrekkingsmoment på 110-140 Nm.

– I tillegg er det slik at enkelte maskiner har større tiltrekkingsmoment på andregir enn på tredjegir, mens løsrivingsmomentet alltid er størst på tredjegir, så det gjelder å sjekke spesifikasjonene mot det man skal skru, sier Amundsen.

2. Skal du gjøre mange gjentagende operasjoner?

– En god metode for å unngå overtrekking er å kjøre mutteren inntil og stoppe før muttertrekkeren begynner å slå. Så kan du trekke til med momentnøkkel for å oppnå eksakt tiltrekkingsmoment til slutt, råder Amundsen.

Men for brukere som gjør mange gjentagende operasjoner, finnes det modeller med finesser som gjør at man slipper momentnøkkelen. Muttertrekkerne i One-Key-serien til Milwaukee kan kobles til telefonen slik at man kan begrense momentet for ett eller flere gir i en app.

– Det er for eksempel firmaer som driver med montering av autovern som bruker denne type muttertrekkere, fordi de stort sett skal trekke til den samme type bolten med den samme type skiva til rundt 85 Nm hver eneste gang. Når du skal trekke til 2-300 muttere sparer du masse tid på å bruke dette presisjonsmoduset, sier han.

Likevel anbefales momentnøkkel når eksakt moment er viktig.

– For mange kan det være nyttig med en modell som denne, hvor du har et gir der maskina stopper umiddelbart når det blir motstand, slik at det er umulig å overtrekke. Så kan man kan gå etter med momentnøkkelen, sier Amundsen og rekker fram en liten 12V-trekker fra Milwaukee.

APP, APP, APP: Muttertrekkerne i Milwaukees One Key-serie har et presisjonsmodus hvor du kan begrense tiltrekkingsmomentet i en app. Foto: Tools

3. Skal du jobbe utendørs?

– På landsbasis er nok den største kundegruppen for muttetrekkere entreprenører som bruker dem til å dra til betongskruer, forskalingsvegger og lignende. Da må man tenke på dette med nedbør, klima og støv, fortsetter han.

Foregår jobben utendørs bør man velge en muttertrekker som er laget for det. På noen modeller er nemlig elektronikken er beskyttet med vær- og støvtetting.

– Til den type brukere anbefaler jeg Fuel-serien til Milwaukee. Der mest mulig elektronikk er plassert i håndtaket, og alt er beskyttet mot fukt- og støvinntrengning, forteller Amundsen.

4. Skal du jobbe i høyden?

– Bruk de svarte, herdede kraftpipene. Vanlige piper slås raskt i stykker, sier Vegard Amundsen, her med et utvalg piper fra Teng Tools og Milwaukee Foto: Tools

Neste trinn er å avgjøre hva slags firkantfeste som er fornuftig. Størrelsen på firkantfestet avgjør hvilke piper som kan brukes, men du må også ta stilling til hvordan pipa skal holdes på plass. Det er nemlig to ulike typer: Friksjonsring eller låsepinne.

– Friksjonsringen sitter ytterst på firkantfestet og holder pipa på plass med friksjon, mens låsepinnen går inn i et hull i pipa og låser pipa på plass, forklarer Amundsen.

Grovt sett passer friksjonsring der man bytter pipe ofte. Her er det kjapt og enkelt å bytte pipe. Låseringen, derimot, gjør det mer omstendig å bytte pipe, men til gjengjeld sitter pipa mye bedre fast.

– For de aller fleste anbefaler jeg friksjonsring. Men skal man jobbe i høyden, er det gjerne krav om at muttertrekkeren har låsepinne, slik at risikoen for å miste pipa minimeres, sier Amundsen.

Dette gjelder for eksempel selskaper som driver med montering av kraftledninger, men det er også entreprenører som krever låsepinne når man skal jobbe høyere enn to meter.

5. Skal du skru mange bolter i taket?

En egenskap som ofte overses, men som kan være viktig for dem som skal skru mange muttere eller bolter taket, er hvor mange slag muttertrekkeren gir i minuttet.

– De fleste brukere slipper å tenke på dette, men for tunge skrujobber vertikalt opp i et tunneltak eller opp i limtrebjelker er det verdt å tenke på overoppheting, sier han.

I metallhuset ytterst mot innfestingen er det nemlig et oljefylt filter. Hvis man står og skrur vertikalt oppover lenge om gangen, vil oljen sige tilbake i huset slik at maskina blir varm i fronten.

– Til slutt stopper overopphetingsvernet opp maskina. Dette vil skje tidligere på en maskin som slår 3000 slag i minuttet enn den som slår 2500 slag i minuttet, så for denne brukergruppen er det lurt å sjekke dette i spesifikasjonene før man velger, forklarer Amundsen.

Firkantfeste med låsepinne (t.v.) eller friksjonsring er ett av valgene du må ta når du skal kjøpe muttertrekker. Foto: Tools

Kjenn maskina

Muttertrekkere er kraftige verktøy som kan gjøre stor skade. Ved å kjenne maskina med tanke på løsrivningsmoment og tiltrekkingsmoment på de ulike girene, er mye gjort. Amundsen har i tillegg noen tips.

– Pass på at mutteren ikke skrus på skjevt. Maskina er så kraftig at den lett vil kunne ødelegge gjengene om mutteren startes skjevt. Her gjelder det også å bruke girene slik at du har god kontroll på hastigheten, sier han.

– Så må du selvfølgelig bruke de svarte, herdede kraftpipene. De vanlige blanke pipene vil bankes i stykker med en gang.

Sist, men ikke minst bør man tenke på HMS og beskytte øyne og ører.

– Det blir jo litt lyd når disse maskinene står og banker på gjenstridige muttere, og fliser, spon og andre partikler kan fort ende i øynene om du ikke bruker vernebriller, avslutter butikksjefen.