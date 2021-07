Bærekraftig balkongrenovering med Balco

Når man skal renovere balkonger, kan man velge å restaurere dem tilbake til opprinnelig tilstand, men man kan også utvide og kanskje glasse inn. Også hele fasader kan innglasses.

I tillegg til å utvide sesongen betraktelig, fungerer innglassing isolerende både på temperatur og støy, og kan redusere renovasjons-, vedlikeholds- og isolasjonsbehovene betraktelig.

– Innglassingen fungerer som en isolasjon, det gjør jo at man gjør store besparelser takket være lavere oppvarmingskostnader og at man slipper kostnader med å isolere fasaden, forklarer marketing manager Ann-Sofie Lundbergh hos Balco AS i en pressemelding.

– Holder i 90 år

Det betyr også besparelser for miljøet. Typisk energibesparelse ved innglassing er 15 til 30 prosent, med en nedbetaling av klimagjelden på 30-50 år. Balcos mål for 2021 er å redusere miljøgjelden med ytterligere 5-10 år, først og fremst gjennom forbedring av teknikker og materialvalg.

Alle materialene kan allerede gjenvinnes, men i tillegg har Balco redusert mengden aluminium i profilene og tatt i bruk gjenvinnbart stål. Et eksempel er den nye rammeløse TwinView luken som inneholder 12 prosent mindre aluminium.

– Vil man ha kvalitet som varer i 90 år, så skal man velge Balco. Uavhengige og omfattende tester viser nemlig at balkongene holder i minst 90 år, noe som også kan gi bedre betingelser ved finansiering. Og lengre holdbarhet og sjeldnere renoveringsbehov er også godt for miljøet, sier Lundbergh.

Økt livskvalitet

Balco har gjennomført mange prosjekter over hele Norge. Et eksempel er borettslaget Greåkerdalen 1. Her satte Balco opp 110 nye balkonger i systemet Twin/Air i 2018. Byggetiden var på fire måneder, og styret så på oppgraderingen som en god investering i både livskvalitet og økt eiendomsverdi.

Tidligere var balkongene så små at de ikke var særlig brukervennlige, og mange brukte dem kun til oppbevaring. Men etter oppgradering har balkongene fått nye bruksområder og kan brukes året rundt.

En annen fordel er mindre trafikkstøy på den siden som ligger mot veien. Borettslaget valgte også å kle inn hele fasaden, og slik oppnår de beskyttelse av fasader, vinduer og balkongdører i tillegg til lavere oppvarmingskostnad.

Valgmuligheter

Det er mange muligheter å velge mellom i Balcos systemer. Det er også mulig å inkorporere solceller i brystningen på balkongene. Den nye luken, TwinView, har glass på fremsiden og skjulte rammer bak.

– Det er stor interesse for den nye luken, fremfor alt inne i sentrum i de store byene. For der er det jo ofte ønsker fra kommunen og arkitekter om rammeløst, påpeker Lundbergh.

Også TwinView-lukene er å se i demo-lastebilen Balco tar med ut til borettslag og sameier for å vise beboerne før de bestemmer seg.

– Noe som også er blitt veldig populært er utvendige, vertikale markiser, forteller hun.

– Spesielt på steder med mye vind hvor tradisjonelle markiser vil fungere som vindfang.

Kostnadsfri befaring

– Om man har kommet frem til at man ønsker å gjøre noe med balkongene, så vet man ikke alltid at man også har et behov – det er ikke alltid det synes utenpå, sier Lundbergh.

– Det er vanskelig uten bransjekunnskap, for vi vet jo oftest hvor problemene ligger.

Lundbergh forsikrer at dette er helt uten forpliktelser. Det er bare å ta kontakt så kommer Balco og gjør en kostnadsfri, utvendig befaring.

– Så kan vi komme med anbefalinger om hva man er nødt til å gjøre og hva man kan gjøre.

Hun forteller at Balco også gjerne er med og hjelper borettslaget i diskusjoner med kommunen i forbindelse med byggesøknad og for å finne de beste løsningene i et prosjekt.

Alt i eget hus

Balco er stolt av å ha alt i eget hus: egen prosjektering, egen prosjektledelse og egne folk som bygger. Alt designes og produseres internt, og hver balkong måles opp og produseres individuelt. Ingenting masseproduseres. Balco foretar også brannprosjektering.

Det er også verdt å merke seg at Balcos innglassede balkonger lett kan åpnes helt opp. Men ønsker man derimot ikke innglassing, utfører Balco også vanlig balkongrenovasjon og fasaderenovering.