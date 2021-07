Slik får du bredbånd på hytta

I Norge finnes det over 440 000 fritidseiendommer, ifølge SSB. Én av to hytter befinner seg i områder uten nære naboer og de færreste har dermed tilgang til fiber. Med Trådløst Bredbånd trenger det slettes ikke være et problem.

– Med trådløst bredbånd klargjort for 5G-nettet blir det mulig å få høyhastighets internett på steder der det tidligere ikke har vært mulig. Antennene er bedre på å ta inn signaler og kan monteres i høyden , sier Camilla Amundsen, leder i Telenor TV og bredbånd, i en pressemelding.

– Det gjelder også for de som ønsker egen bredbåndinstallasjon på hytta. Løsningen fungerer også på 4G-nettet, og gir dermed kundene en smidig overgang til raskt bredbånd, i takt med Telenors 5G-utrulling, fortsetter hun.

«Alle» har 4G ved hytta

Ifølge Nkom, hadde 96,3 prosent av alle landets hytter og fritidsboliger 4G-dekning utendørs ved utgangen av 2018. Antallet har økt siden den tid og de aller fleste hytteeiere kan dermed nyte godt av Trådløst Bredbånd.

– Vi anslår at rundt 90 prosent av landets fritidseiendommer dekkes av Telenors mobilnett, så sannsynligheten er stor for at du kan få god bredbåndsdekning på hytta. Alle steder som i dag har 4G, skal ha full 5G-dekning innen utgangen av 2024. Med andre ord, har du 4G ved hytta i dag, så vil du også ha 5G der i løpet av noen år, sier Amundsen, og legger til:

– For oss i Telenor er Trådløst Bredbånd mer enn bare bredbånd. Det er en viktig del av Telenors arbeid med å oppgradere kundene til ny og bedre teknologi, og sammen med fiber skal Trådløst Bredbånd erstatte det gamle kobbernettet.

(Saken fortsetter under)

Camilla Amundsen, leder i Telenor TV og bredbånd. Foto: Martin Fjellanger / Telenor

Nå som 5G er på frammarsj, vil høye hastigheter bli viktigere når flere er tilkoblet nettet samtidig og stadig flere maskiner og digitale ting skal «snakke sammen».

– Derfor investerer Telenor over fem milliarder kroner i 2021 alene for å levere på dagens og fremtidens kundebehov, forteller Amundsen.

Bredbånd over mobilnettet

Telenor bygger ut fiber i hele landet, men for enkelte husstander, fritidseiendommer eller bedrifter er ikke dette et alternativ. Det finnes to løsninger for bredbånd over mobilnettet, trådløst bredbånd eller mobilt bredbånd.

Trådløst bredbånd bruker en utendørs antenne med den nyeste teknologien og høyeste hastigheten, og leveres til en fast adresse. Det betyr at du får svært gode signaler og ubegrenset databruk. Mobilt bredbånd er en enklere løsning som ikke krever en antenneinstallasjon. Du må ha en egen miniruter med sim-kort og velger selv størrelsen på datapakke.

– Bredbånd er avgjørende for at hverdagen skal gå rundt for folk i hele landet. For både privatpersoner og bedrifter kan derfor bredbånd over mobilnettet være et godt alternativ til fiberg, sier Amundsen.

– Vi lover å sørge for at kundene opplever trådløst bredbånd som en robust, stabil og fremtidsrettet bredbåndstjeneste med god installasjonshjelp og rask leverin

God dekning 1007 meter over havet

I Norge har vi svært god mobildekning, men likevel er det noen som faller utenfor når det kommer til bredbånd. For Furuhaugli Fjellhytter, som befinner seg 1007 meter over havet i Dovrefjellene, har hverken innlagt fiber eller kobber, og trådløst bredbånd har vært redningen for å sikre god og effektiv drift av motellet.

– Selv om vi selvsagt ønsker at gjestene våre skal kunne koble av når de overnatter hos oss, er det helt avgjørende for driften av hyttene å ha tilgang internett, sier Jo Andre Haugen, daglig leder for Furuhaugli Fjellhytter.

Han forteller at tidligere måtte de ha ansatte stående i resepsjonen hele kvelden, bare i tilfelle noen kom for å sjekke inn.

– Det skjedde rett som det er at det sto folk nede i veien som hadde booket rom uten at vi fikk beskjed, kanskje fordi vi var noen meter utenfor dekningsområdet. Med trådløst bredbånd er vi sikret god internettforbindelse på hele Furuhaugli, avslutter han.