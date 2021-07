Denne artikkelen er levert av Elfa.com.

Noen har et eget arbeidsrom hjemme, mens andre har bare en liten vegg eller et flerbruksrom som kanskje er gjesterom og lagringsrom i tillegg.

Det finnes gode løsninger for alle disse, men uansett hvor mye plass du har tilgjengelig, er det noen ting som er viktige: Arbeidsplassen bør være smart innredet, ha plass til det du trenger, og være lett å holde ryddig.

Utnytt veggene



Vi anbefaler også å bruke veggen over arbeidsplassen i så stor grad som mulig. Da utnytter du plassen best.

Elfas velkjente Klikk-inn-system er enkelt å montere, og det er kun bærelisten i toppen som skrus fast i veggen. Resten bare hektes på. Innredningen er fleksibel og holdbar, og kan bygges om tilpasses i det uendelige.

Fleksibelt Foto: Elfa

Et fleksibelt hjemmekontor bak skyvedører

Tenk at arbeidsplassen skal passe interiøret i hjemmet ditt, ha sin definerte plass i rommet, og at du skal beholde mest mulig luft og lys.

Et enkelt grep er å sette opp skyvedører og lage et lite rom i rommet, og du kan avgrense et område til kontorplass – ikke et helt rom. Kontorplassen skjules, og du kan lukke dørene etter endt arbeidsdag.

Bak skyvedørene kan du innrede med vegghengt innredning tilpasset dine behov. Ettersom dørene produseres på dine mål, gir de også oppbevaringsplass helt opp til taket. Velger du topphengte skyvedører uten gulvskinne, kan du plassere en god kontorstol inntil pulten uten å måtte rulle over en terskel.

Slik kan hjemmekontoret gjemmes bak skyvedører. Foto: Elfa

Innredning som passer deg

Du kan lage en arbeidsflate av en melaminhylle eller en av Elfas fine Décor-hyller i malt tre.

På veggen kan du ha en oppbevaringstavle der du kan feste kroker til headset, små bokser til mobillader, håndkrem og alle de andre småtingene som pleier å ligge stuet ned i skuffen på kontoret.

Et multifunksjonelt hjem

I et moderne hjem vil vi utnytte plassen best mulig.

Vi vil ha multifunksjonelle rom med flere bruksområder, som passer til familien og hverdagen vår. Vi har ikke alltid et helt rom som bare kan være kontor eller gjesterom.

Et enkelt grep for å gjøre et rom multifunksjonelt er å sette opp skyvedører på én vegg. Er rommet lite vil speildører gi enorm effekt. Da vil du kanskje ikke ha behov for å gjemme hjemmekontoret bak dem, men bruke plassen til oppbevaring av klær, sengetøy, håndklær eller det du måtte trenge lagringsplass for.

På en av de andre veggene kan du lage et luftig hjemmekontor med Elfas hyllesystem og fine ting som selv gjestene kan beundre, dersom rommet også er overnattingsplass for gjester.

Ikke gå på veggen, heng kontoret der i stedet og gå på det... Foto: Elfa

Hjemmekontor på veggen

Elfas hyllesystem med veggskinner og melaminhyller er en tidløs klassiker som kan skreddersys til alle bredder og hyllene kommer med ulik dybde. Her kan du lage en løsning som er akkurat så stor som plassen tillater eller så mye plass du er villig til å avse.

Med en dypere hylle som arbeidsflate og grunnere hyller over holder du fortsatt gulvet fritt og beholder en luftig og romslig følelse.

Sørg for å sette ting du blir glad av på hyllene, i tillegg til jobbutstyret. Grønne planter, bilder og pynteting fresher alltid opp.