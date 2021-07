Søk på FINN torget sier mye om etterspørsel blant det norske folk, og ferske tall viser at hagemøbler, sykkel, gressklipper og kajakk er blant ordene på topp 10-listen over mest populære søkeord i juni.

Norgesferie og friluftsliv er – i år som i fjor – en helt tydelig trend blant nordmenn til sommeren, og telt og kajakk er eksempler på søkeord som har holdt seg populære inn mot årets ferie.

– Selv om det har blitt lettelser på coronarestriksjonene skal nok svært mange av oss tilbringe sommeren hjemme i Norge, og det ser vi på søkeordstatistikken på FINN torget for juni, sier Kathrine Opshaug Bakke, bruktmarkedsekspert og leder for FINN torget, i en pressemelding.

– At hagemøbler, sofa, spisebord, utemøbler og gressklipper er blant ordene på topplisten er et tydelig tegn på at mange tilbringer ferien i egen bopel eller på hytta, og ønsker å gjøre det litt ekstra hyggelig rundt seg.

– Vi synes selvfølgelig det er fantastisk å se at den positive trenden på Torget fortsetter, både når det gjelder trafikk og annonser. I juni i år har vi hatt over 35 millioner besøk, og ser man for eksempel på annonsetall for juni i år sett mot i fjor, er det over 21 prosent økning, noe som viser at folk virkelig har fått opp øynene for gjenbruk, sier Opshaug Bakke.

De mest populære kategoriene på FINN torget akkurat nå er:

Møbler og interiør Hage, oppussing, hus Sport og friluftsliv Elektronikk og hvitevarer Klær, kosmetikk og tilbehør

– Hvis man ser på de mest populære kategoriene på FINN torget i juni i år sett opp mot i fjor, så er «klær, kosmetikk og tilbehør» nykommer på topp 5-listen i år. Her har vi hatt en skikkelig vekst de siste månedene, sier Opshaug Bakke.

Toppsøk på FINN torget juni 2021:

Hagemøbler Sykkel Sofa Spisebord Kajakk Gressklipper Rolex Utemøbler Kommode Telt

Toppsøk på FINN torget juni 2020: