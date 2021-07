Sjekk den bortskjemte robotgressklipperen

SILSAND, SENJA: Plenen til Narve Janssønn Strand på Silsand på Senja framstår som velfrisert. Ikke rart med de arbeidsforholdene «frisøren» har fått – med egen bolig på arbeidsplassen.

Når arbeidsdagen er over og nattemørket ikke senker seg i de nordnorske sommernettene, triller Robo inn i sitt eget hus. Porten ruller automatisk ned og Robo kan ta natta i trygge og rovdyrsikre omgivelser – om den skulle være redd for denslags.

For mennesker er denslags arbeid ofte karakterisert som et hundeliv, men Robo er programmert for slikt. For sikkerhets skyld har den likevel fått et avlagt hundehus i villaform som eget hjem.

Her kan klipperen hvile ut og lade batteriene til nok en arbeidsdag, trygt beskyttet mot vær, vind, midnattsol og for den saks skyld – snø, om det skulle komme sommerstid.

Tjenere som går på strøm og gress fortjener slikt.

– En nabo skulle kaste hundehuset sitt, men jeg tenkte det kunne passe bra her. Det med rulleporten ble en artighet, sier Narve, som til daglig er leder av Midt-Tromsavdelingen i Troms Portservice.

Et visst konkurransenstinkt er vekket blant gjør-det-selv-folkene i vennekretsen.