8 av 10 nordmenn vil snekre hjemme i sommer

– I første kvartal vokste vi med 26% sammenliknet med 2020. Det er ekstremt. 2020 viste en tydelig effekt av hjemmekjære hobbysnekkere under korona, og nå ser vi altså en trend med videre vekst, sier Niklas Hamberg, Norgessjef i Byggmax, i en pressemelding.

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar for gjør-det-selv kjeden Byggmax. Halvparten av de spurte planlegger å bygge platting eller terrasse i sommer. Det er også mange som planlegger et male/tapetsere-prosjekt (47%).

Terrassebord og maling



– I Byggmax tror vi det er slik at hvis du først har fått smaken av hjemmefiksing så er terskelen lavere for å gå i gang med flere og større prosjekt, sier Hamberg.

Det at mange pusser opp stemmer godt overens med salgstallene til Byggmax.

– Det går veldig mye terrassebord og maling hos oss nå. Etter at vi fikk Butinox i butikkene har malingssalget økt betraktelig. Det at vi andre året på rad kom best ut på VGs pristest av impregnerte terrassebord påvirker også terrassebordsalget, sier Hamberg.

Få tar likevel pause fra hjemmekontoret

Ikke mer enn 10 % av respondentene i undersøkelsen svarer at de har tatt pause fra hjemmekontoret for å jobbe med eget byggeprosjekt. Hamberg synes ikke det er overraskende.

– Jeg opplever at hjemmefiksere er ordentlige og pliktoppfyllende folk. Samtidig mener jeg det er fornuftig å ta seg noen minutters pause for å bevege litt på seg, sier Hamberg.

Den ferske norgessjefen jobber selv hjemmefra og har erfart at det fort kan bli lange perioder foran skjermen.

– Det er lurt med 15-20 minutters avbrekk med litt hjemmefiksing. Så blir kroppen glad og hjemmet fint, avslutter Hamberg.