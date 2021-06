Disse skal skape fremtidens boliger

Å finne ut hvordan vi vil bo i framtiden, er en stor oppgave. OBOS har jobbet med forberedelsene til Living Lab i et par år allerede.

– Målet er å flytte bransjen i mer bærekraftig retning og skape boliger som gir økt livskvalitet. Vi mener aktørene vi har fått med på laget er de aller beste på det området, sier prosjektleder Ørjan Hurv i OBOS Living Lab i en pressemelding.

Nyskapende samarbeid

OBOS Living Lab er en fullskala testarena for framtidens bolig på Vollebekk i Oslo. Her skal helt vanlige folk leve og bo, fordelt på seks etasjer, med fleksible løsninger, ny teknologi og gode muligheter for fellesskap og deling. Et tverrfaglig team av alt fra arkitekter til sosialantropologer har jobbet med konseptet, som de har kalt “Bokuben”, og OBOS har fått med seg en rekke innovative samarbeidspartnere på laget.

– Dette er veldig nytt og spennende for oss alle, ingen har vært med på noe lignende før, forteller daglig leder Ingemund Skålnes i OBOS Living Lab.

Morgendagens bolig



Skålnes og kollegaene hans har vært i dialog med mange aktører på jakt etter de riktige partnere.

– De vi har landet på har både spennende produkter og ikke minst spennende tanker om innovasjon og bærekraft, sier Skålnes.

– Når vi får samlet partnerne rundt et bord og kan begynne å jobbe sammen, tror vi det vil skje veldig mye bra. Alle aktørene er innstilt på å dele og bidra til å gjøre morgendagens bolig bedre, sier Ørjan Hurv.

Disse er med foreløpig

Common: Skal sørge for enkel og miljøvennlig hverdag med brukervennlige tjenester. Med Common Vask nabolagsvaskeri blir fremtidens miljøvennlige løsninger for tøyvask tilgjengelig for bedrifter og beboere i nabolaget.

Drømmekjøkkenet: Skal utforske kjøkken- og garderobeløsninger i flere av leilighetene, i tillegg til felleskjøkken. Det skal testes prototyper, nye løsninger og materialer.

Krafted: Utvikler funksjonelle og bærekraftige interiørløsninger med fokus på materialitet og brukerens behov. Ideen er å skape fleksible løsninger med lang holdbarhet både designmessig og kvalitetsmessig.

Måndalen: Skal skape fleksible og arealeffektive løsninger i noen av leilighetene. Innredningene skal bidra til at boligene kan tilpasses ulike livssituasjoner.

RørosHetta: Lanserer verdensnyheten RørosHetta Sense der avtrekkshettene styres av elleve sensorer som måler luftkvaliteten. Testingen og innsamling av data skal gi ny kunnskap om inneklimaet i boliger.

Unloc: Beboerne kan flytte nøklene de trenger til smarttelefonen. De digitale nøklene kan også deles med venner eller andre som trenger å låse seg inn. Nøklene er lette å dele – og slette.

SALTO Systems: Skal teste låser som muliggjør nye tjenester for beboerne og se på brukeropplevelser i samarbeid med Unloc.

Function Solutions: Skal bidra til den tekniske infrastrukturen som er nødvendig for å teste ut nye, framtidsrettede og innovative boligløsninger i OBOS Living Lab.

ELKO: Skal utstyre flere leiligheter med ELKO Smart-produkter. Dette vil gi en unik mulighet til å undersøke hvilke løsninger som forenkler hverdagen for beboerne.