Nordmenn har for alvor fått sansen for å bygge selv, og stadig flere går løs på gjør-det-selv-prosjekter i stor stil.

- Ifølge den siste Year in search-rapporten har antallet nettsøk på «maling» økt med 50 prosent, og «hjemmelaget» er et av ordene det ble søkt aller mest på i fjor, heter det i en pressemelding for Knudsen Kilen.

Enklere terrasse med Knudsen Kilen

Det har vært krevende å bygge terrasser og plattinger riktig, og få dem plane. Denne utfordringen ansporet virksomheten Knudsen Kilen til å utvikle et nytt oppklossingssystem som kan brukes i stedet for murstein og treklosser

Et av byggeprosjektene mange kunne tenke seg å gå løs på, er å bygge platting eller terrasse, for å skape et sted man kan nyte livet utendørs, hagen og samværet med familien.

Men inntil nå har det å bygge en terrasse virket uoverkommelig for mange. Det har vært krevende å bygge dem riktig og få dem plane. Denne utfordringen ansporet virksomheten Knudsen Kilen til å utvikle et nytt oppklossingssystem som kan brukes i stedet for murstein og treklosser, materialene som har vært vanlige å bruke. Det innovative terrassesystemet gjør det enkelt for gjør-det-selv-entusiaster å legge en perfekt jevn og plan hage- eller takterrasse uansett nivåforskjeller og ujevnheter i underlaget.

Terrassesystemet fra Knudsen Kilen består av en serie brukervennlige, frostsikre og UV-bestandige kiler i resirkulerbar PE-plast. Kilene påvirkes ikke av fukt, råte eller sopp, som ellers kan være et problem hvis været er dårlig eller prosjektet strekker seg over flere årstider. Kilene justeres enkelt til ønsket høyde og kan brukes på alle underlag og på takpapp.

Tips for en perfekt gjør-det-selv-terrasse

Knudsen Kilen har over 50 års erfaring med oppklossing og gulvlegging. De har følgende råd til alle som vurderer å gi seg i kast med Knudsen Kilens nye terrassesystem:

Forberedelse: Hvis du vil bygge takterrasse, må du være sikker på at konstruksjonen under tåler vekten av terrassen. I tillegg må du sørge for at underlaget er stabilt og trykkbestandig. Høyde- og nivåforskjeller kan du utligne med kilene og et vater. Hvis du vurderer å utvide terrassen med for eksempel boblebad, utekjøkken eller lignende, må terrassen støttes opp med ekstra oppklossinger.

Materialer og dimensjoner: Hvis treet er trykkimpregnert, bør bjelkene være minst 45 mm brede og 70 mm høye. Hvis bjelkene er laget av løvtre, bør de være minst 95 mm høye.

Oppbygging og avstand: Bjelkene skal legges i henhold til tresort og dimensjoner. Imidlertid anbefaler Knudsen Kilen at det bør være maksimalt 55 cm mellom bjelkene for å sikre best mulig bæreevne og stabilitet. Vær oppmerksom på at enkelte terrassebredder krever mindre avstand mellom bjelkene, og at det alltid er terrassebreddenes minimumsavstand som gjelder.

Oppklossingen: Den første oppklossingen skal settes maksimalt 50-80 mm fra ytterkanten av tverrbjelken. De neste oppklossingene settes maksimalt 250 mm fra den første oppklossingen. Deretter bør det være maksimalt 500 mm mellom oppklossingene. Husk at noen bjelketyper, for eksempel kompositt, krever kortere avstand mellom oppklossingene.