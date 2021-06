I hverdagen løfter vi mye. Vi løfter handleposer, jordsekker og bilstoler – og vi får ofte høre at vi må rette opp ryggen eller løfte med beina. Men hvor viktig er det egentlig å følge alle disse rådene? Er det slik at vi tar skade av å løfte med bøyd rygg?

Ryggen tåler mye

- Ryggen vår er skapt for belastning og bevegelse, og mange år med forskning forteller oss at det ikke er noen større sjanse for at du utvikler ryggplager ved å løfte med bøyd rygg. Belastningen på korsryggen din er nemlig like stor, uavhengig av om du aktivt stiver den av eller ikke., sier Norsk Osteopatforbund i en pressemelding.

Ryggen vår er beskyttet med flere lag av sterk muskulatur designet for tung belastning. Du trenger derfor ikke å endre fra en løfteteknikk som for deg føles bra, i frykt for å skade ryggen.

Jo oftere du løfter tungt, jo bedre blir du på å løfte tungt

Her kommer samtidig en viktig oppfordring: Bruk ryggen din jevnlig! Ved å belaste ryggen jevnlig forbereder du den slik at den på en bedre måte vil tilpasse seg de aktivitetene du utsetter den for.

- Hagearbeid, snømåking, gå tur med tung sekk og styrketrening er alle fine eksempler på aktiviteter som belaster ryggen din, og gjør den sterkere. Og husk at øvelse gjør mester – jo oftere du løfter tungt, jo bedre blir du på å løfte tungt. Kroppen vil også bli sterkere i den teknikken du bruker, bøyd eller ikke, heter det.

Osteopaten kan hjelpe deg

- Vi håper at du nå vil være mindre engstelig for å belaste ryggen din, men heller bruke den mer og oftere. Føler du deg likevel usikker så kan du få hjelp av en av våre osteopater. Da vil du få behandling, råd og veiledning hvis du har behov for det – sammen gjør dere ryggen din klar for hverdagens tunge løft, lover Norsk Osteopatforening.