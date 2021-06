- Løvet strimles før det havner i den smarte oppsamleren – optimalt utformet for effektivt og behagelig hagestell, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Den batteridrevne løvsugeren SHA 56 er i første rekke beregnet på hageentusiaster i privatmarkedet som er opptatt av funksjon og brukervennlighet. Med rask og enkel håndtering uten behov for verktøy er det lett å skifte mellom de to funksjonene – noe som gir god fleksibilitet uansett arbeidsoppgave.

Vekk med ledningene



SHA 56 er den første kombinerte løvsugeren og løvblåseren fra STIHL som er batteridrevet. Maskinen har en sugekapasitet på 510 m³/h og en blåsekraft på 8 N, som enkelt justeres via det roterbare kontrollhåndtaket. Til tross for den kraftige motoren er lydnivået lavt, og det er ikke behov for hørselsvern.

– Dette er et praktisk og brukervennlig redskap, og takket være den kombinerte funksjonen trenger du bare én maskin for å blåse sammen hageavfall og suge det opp. Oppsamlingsposen gjør det også enkelt å kompostere avfallet etterpå, sier Mats Gustafsson, nordisk produktsjef i STIHL.

Komposteffektiv: Strimler opp løvet

LØV IS IN THE AIR: Kompostvennlig Foto: STIHL

Løvet som suges opp, strimles effektivt av en skarp, roterende kniv før det havner i løvsugerens oppsamler. Den asymmetriske vesken er praktisk festet til blåserøret, slik at brukeren slipper å bære den rundt.

- Plasseringen frigjør dessuten mer plass til bena og bevegelse, noe som gir en mer ergonomisk bruk. Vesken rommer hele 40 liter, og er enkel å tømme takket være glidelåsen langs oppsamlerposen, heter det i pressemeldingen.

Løvsugeren SHA 56 er en del av batterisystemet AK fra STIHL, som fremfor alt er beregnet på privatmarkedet. Batteri og lader kjøpes separat, og den batteridrevne løvsugeren vil være tilgjengelig hos STIHL-forhandlere fra og med august 2021.