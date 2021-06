Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen Lørdag

Det aller meste blir i familien.

Posisjoner, tradisjoner og ambisjoner.

Formuer også. For ikke å snakke om familiehemmeligheter.

Men her skal det tvert i mot handle om offentlig informasjon, hentet fra Norges Eiendommer.

270 eiendommer sjekket



Finansavisen har sjekket 270 eiendommer med egen strandlinje mellom Lillesand og Gamle Hellesund. Og tallene er klare som vannet utenfor Brekkestø. Flertallet av hytteperler kommer aldri ut i markedet. De går i arv i generasjoner.

Denne helgen er det mange som åpner landstedene sine. Setter ut båten, tar ut utemøblene, skrur opp parasollen.

Og når de skal sette seg ned med en kaffe kan det hende tanken streifer dem. Hvor mye er denne herligheten verdt?

Indre Tronderøya 5: Det er ikke noe å si på kveldssolen på disse trakter. Den idylliske hytta i det aller beste av Blindleia har hatt samme eier i et halvt århundre. Foto: Andreas Klemsdal / Finansavisen

Regnestykket i Blindleia



Vårt regnestykke starter i sundet mellom fastlandet og Justøya, putrer seg gjennom alle småøyene i fjorden utenfor Brekkestø, seiler videre til Ågerøya, sneier innom fastlandssiden ved Kjøbmannsvig, og setter så kursen for alle øyene ved og utenfor Gamle Hellesund.

270 imponerende eiendommer som avslører følgende tendens:

En av tre har historisk vært omsatt under betegnelsen «fritt salg». En av seks har vært fritt omsatt etter 2010.

Resten har skiftet eier under andre omstendigheter. Tinglysningen og mangelen på en kjøpesum avslører at det sannsynligvis er snakk om en videreføring av eierskapet innad i familien. Den vanligste kategorien er «gave», som i praksis er arv.

Andre kategorier som går igjen er «skifteoppgjør», «uskifte», «annet».

Bare en av eierskiftene er registrert som et tvangssalg.

Blindleiaundersøkelsen ·Finansavisen har sett på 270 eiendommer med strandlinje mellom Lillesand og Gamle Hellesund. - En av tre eiendommer har en eller annen gang vært gjenstand for det som betegnes som «fritt salg», med en tilhørende kjøpesum. - En av seks har vært gjenstand for fritt salg etter 2010. - Men to av tre eiendommer har tinglysninger som tyder på at eiendommen er blitt i familien, uten en kjøpesum eller av og til med bare noen hundre tusen i kjøpesum. - 20 prosent av de 270 eiendommene er registrert som «gave». I praksis handler dette om arv. Andre kategorier er «skifteoppgjør», «uskifte», «uoppgitt» og «annet». - Snittprisen på eiendommene under «fritt salg» etter 2010 er 9,8 millioner kroner. Kilde: Norges Eiendommer og Finansavisen

Blikssundveien 142: En del av en større eiendom har gått i arv. Foto: Andreas Klemsdal / Finansavisen

Snittpris: 9,8 millioner



Av eiendommene som er omsatt i markedet etter 2010 er snittprisen på 9,8 millioner kroner.

Med en forsiktig prisvekst kan vi kanskje driste oss til en edruelig gjennomsnittspris på 12 millioner kroner. I så tilfelle er totalverdien på sjøhyttene i vår analyse 3,2 milliarder kroner.

Noen vil nok titte skeptisk over sundet og bemerke at de på andre siden ikke har kveldssol på samme måte som de på naboøya vil titte tilbake og si at jammen de får jo vinden rett inn. Alle eiendommene er forskjellige. Uansett representerer strandlinjeeiendommene i Blindleia enorme verdier. De to som faktisk ligger ute på Finn.no er priset til henholdsvis 20 og 40 millioner kroner.

Store Røysa 1: Denne får ingen røre. Mektig beliggende ved Blikssund. Eiendommen var gjenstand for et skifteoppgjør i 1994. Foto: Andreas Klemsdal / Finansavisen

Noen er styrtrike



Rikmannshytter var betegnelsen en riksavis ga hyttestrøket på disse trakter, men det er en sannhet med visse modifikasjoner.

Flertallet av hytteeierne her er etterkommere av noen som en gang i tiden hadde råd eller anledning til å skaffe seg et sted i Blindleia. Men mange av dem har helt vanlige jobber.

At det er noen styrtrike innimellom er det ingen tvil om.

Karl Johan Sunde betalte for eksempel 34 millioner kroner for sitt sted på Ågerøya i 2004, mens Anna Margaret Smedvig kjøpte farens landsted på Fjelldalsøya for 29,5 millioner kroner i 2018.

Men det er også ingeniører, advokater, selgere, forskere og lærere som står oppført som eiere av en perle i Blindleia.

Ullerøya 3 og 4: Rett utenfor Brekkestø ligger idylliske Ullerøya. Huset til venstre har ingen tinglysninger etter 1963, mens huset til høyre er registrert som «gave» i 1991. Foto: Andreas Klemsdal / Finansavisen

Megleren går i land

Eiendomsmegler Gustav Sædberg har gått iland på flere brygger i Blindleia enn noen andre. Gjestfriheten han opplever har trolig en enkel forklaring: Han kan si noe om hvor mye eiendommen er verdt.

– Vi lever jo ikke hovedsakelig av å taksere eiendommer, men vi har slike oppdrag gjennom hele året. Vår, sommer, høst og vinter.

Han har hørt hvilke diskusjoner eierne står midt oppe i. Har vi råd til å beholde stedet med den betalingsviljen som finnes der ute i dag? Eller, har vi råd til å gi det fra oss? Og i år er det et helt nytt tema på dagsorden.