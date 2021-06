Denne artikkelen er levert av Rusta

– Interessen for å innrede i jordfarger og naturmaterialer øker, og i høst blir det lettere enn noensinne å finne tidløst interiør med den nordiske naturen som inspirasjonskilde, sier Rusta i en pressemelding.

I kolleksjonen, Nordic nature, er det lagt vekt på materialer som ull, lin, resirkulert og sertifisert bomull, jute, sjøgress, vannhyasint og sertifisert tre. Mange av produktene er under Rustas eget varemerke Elsaform.

Blant høstnyhetene fra Elsaform finnes gardiner i naturlige farger med modeller i både BCI-sertifisert bomull og lin. Foto: Rusta

Tekstiler og detaljer fra Elsaform

Blant høstnyhetene fra Elsaform finnes gardiner i naturlige farger med modeller i både BCI-sertifisert bomull og lin. Her finnes også flotte putevar og mengder av ulltepper. Teppene er vevd i kraftig ullgarn med frynser og mønstre som gir dem en unik karakter. Denne sesongen er flere av modellene tilgjengelig i større størrelser enn tidligere – perfekt for de som vil ramme inn sofagruppen eller spisestuemøblene. Nytt for dette året er tepper i sisal og jute, og en badematte i resirkulert PET.

Naturmaterialene finnes også blant Rustas småmøbler i form av benken Wilton i sertifisert akasietre med flettet sete, som også er tilgjengelig som krakk. Blant nyhetene finnes også kles- og håndklehengere i tre, samt mengder av oppbevaringskurver i materialer som vannhyasint, jute og sjøgress. Foto: Rusta

Småmøbler og praktisk oppbevaring

Naturmaterialene finnes også blant Rustas småmøbler i form av benken Wilton i sertifisert akasietre med flettet sete, som også er tilgjengelig som krakk. Bordet Philippe i lyst tre er et smidig avlastningsmøbel som passer perfekt som en base til høstens fantastiske stilleben. Blant nyhetene finnes også kles- og håndklehengere i tre, samt mengder av oppbevaringskurver i materialer som vannhyasint, jute og sjøgress.

Rustas steingodsservise fra Elsaform utvides med de nye fargene hvit og grønn. Utvalget av tekstiler til å dekke bord med vokser med duker og servietter i BCI-sertifisert bomull og bordløpere i resirkulert bomull. Foto: Rusta

Pynt bordet med rustikke materialer

Rustas populære steingodsservise fra Elsaform utvides med de nye fargene hvit og grønn. Støpejern er det optimale valget for de som ønsker å kunne lage mat og servere fra samme gryte eller panne, og i høst utvides sortimentet med flere produkter.

Utvalget av tekstiler til å dekke bord med vokser med duker og servietter i BCI-sertifisert bomull og bordløpere i resirkulert bomull. Her finnes også forklær og grytekluter i skinn som gjør matlagingen ekstra praktisk.

Soveromsortimentet utvides med lekkert sengetøy i lin i to jordnære farger, samt en myk og behagelig kimono i en blanding av lin og bomull. Foto: Rusta

Sengesett for søte drømmer

Soveromsortimentet utvides med sengetøy i lin i to jordnære farger, samt en myk og behagelig kimono i en blanding av lin og bomull.