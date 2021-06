I dag kommer det styrtregn – slik sikrer du deg

Mandag ettermiddag og kveld kan det komme opptil 30 mm nedbør i løpet av få timer i områder på Østlandet, i Telemark og Agder, melder Yr.no. Når det kommer mye regn på kort tid er det noen forholdsregler du som huseier bør ta.

– Stikkrenner og sluk må renses for at vannet skal renne unna. Ofte tar regn- og flomvannet med seg gjenstander som bidrar til å tette avløpssystemet, så rydd bort ting, skrot og kvister fra hagen som lett kan blir tatt av vannmasser. Se også til at avløp og kummer ikke blir demmet opp, og sørg for at vannet har fritt leide inn i avløpskummene, sier Therese Nielsen, skadeforebygger i forsikringsselskapet Fremtind, i en pressemelding.

Overfylte kjellere har blitt et vanlig problem ved store nedbørsmengder. Fjern derfor verdifulle gjenstander fra kjeller og garasje.

– I det minste bør du få gjenstander opp fra bakken eller i vanntette beholdere. Hold dører og vinduer til kjeller lukket, og i verste fall vurder å tette til med sandsekker, sier Nielsen.

Ikke glem båten

Har du eiendeler nær elv eller innsjø i området hvor det er varslet mye nedbør eller flom bør du vurdere å trekke det lenger unna bredden.

Når det kommer mye nedbør på kort tid kan det fort svømme over i spesielt kjellere og boder. Foto: Fremtind

– Når det er store nedbørsmengder og flom får vi inn en del skader på biler, campingvogner og lignende som i motsetning til hus kan flyttes fra risikoområder. Erfaringsmessig er campingplasser utsatte fordi de ligger langs elvebredder eller innsjøer. Så om du kan flytte campingvogna er det smart, sier Nielsen.

– Har du vært rammet av flom og tilbakeslag i rør grunnet store vannmengder tidligere bør du være ekstra på vakt. Har det skjedd en gang, kan det skje igjen. Det gjelder både de som bor i utsatte strøk nær elvebredder og innsjøer og personer som bor i tettbygde områder der det har vært vannoppsamlinger tidligere, sier Nielsen.

Gode råd før det kommer ekstreme nedbørsmengder