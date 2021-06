Denne artikkelen er levert av Fargerike.

Dessverre passer ikke oldtidens livsstil til det moderne mennesket.

Vi er innendørs store deler av dagen, og vi bruker mye kunstig belysning. Derfor er vinduene i boligene våre så viktige, for gjennom vindusglassene kan vi få nok naturlig lys.

Til tross for at vinduene slipper inn lyset vi trenger, har de også sine utfordringer. For lyset kan sjenere oss i hverdagen. Det kan blende oss og avgi for mye varme, og i tillegg kan lyset ødelegge vakre materialer.

Selv om vinduer kan gi oss vakkert lys og utsikt, hindrer det ikke innsyn. Mange glassoverflater i et rom kan også gi en uønsket klang i rommet.

Vi er derfor avhengig av noe som både kan skjerme innsyn, hindre solens stråler og ikke minst dempe lyd. Det høres vanskelig ut, men ikke for oss. Her er gode alternativer til dine vinduer.



Lameller

Lamellgardiner passer perfekt til store vinduer og gir et elegant og moderne uttrykk. De stilrene, loddrette lamellene gjør det enkelt å regulere lysinnslipp.

Det er flere bredder og et stort utvalg av farger og strukturer å velge mellom – slik at du kan skape akkurat den stilen du ønsker.

TwistTM Rullegardin er en vakker og stilren rullegardin som er lett å justere og som passer i ethvert vindu. Fordi de transparente og tette stripene glir forbi hverandre, kan du selv variere innsyn og lysinnslipp, og skape et mykt og behagelig lys.

Her kan du velge mellom mange nydelige farger.

Duette® gjør det mulig å velge mellom utallige ulike strukturer, farger og plissébredder.

Både de transparente, halvtransparente og mørkleggende løsningene kan også leveres med innebygd isoleringseffekt som bidrar til å holde varmen ute om sommeren og inne om vinteren. Kan tilpasses alle vindusfasonger og størrelser.

Silhouette® er en stilren kombinasjon av rullegardinens letthet og persiennens funksjonalitet, og gir et vakkert lysinnfall i hjemmet ditt.

De transparente vevene, filtrerer lyset og myker det opp, mens du regulerer lyset med lamellene.

Rullegardiner i et stort utvalg stilrene design i forskjellige farger og strukturer, gjør at du kan finne den som passer både vinduet og stilen din best.

Skal gardinen stenge ute alt lys eller skal den filtrere det og skape en mykere stemning? Ekspertisen kan hjelpe deg med å finne den rette løsningen – både når det gjelder betjeningsløsninger, lysinnslipp, kreative løsninger og stil.

Plisségardiner er svært fleksible og gjør at du kan tilpasse lysinnslippet etter behov. Det finnes løsninger for alle typer vinduer, noe som gjør at de kan brukes både i skråvindu, takvindu og trekantvindu.

Top down/bottom up-funksjonen gjør at du også kan trekke gardinen ned og slippe inn lyset fra toppen – og på denne måten hindre innsyn uten å stenge alt lys ute. De stilrene plisségardinene gir deg utallige muligheter – bruk ulike tettheter i vevene for å få akkurat den stemningen du ønsker.

Persienner er en fleksibel og effektiv måte å skjerme for sollys på, og passer godt i alle slags rom. Du kan velge mellom alle regnbuens farger, flere forskjellige modeller og lamellbredder.

Du kan også velge om de loddrette snorene skal matche persiennen eller skape en spennende fargekontrast. Du kan til og med få flere farger i én og samme persienne! Det smarte Megaview®-systemet lukkes som en tradisjonell persienne, men gir langt bedre utsikt og lar deg regulere lysinnslippet med enda større presisjon.

Trepersienner er vakre og stilrene persienner som gir en varm og lun stemning i hjemmet. Det naturlige treverket er elegant og flott å se på, samtidig som det byr på et hint av natur.

Når lyset siles gjennom trelamellene får du et varmt og mykt lys som skaper en hyggelig ro i en travel hverdag.

Liftgardiner er gardiner i svært høy kvalitet med vakre detaljer. Top down/bottom up-funksjonen gjør at du også kan trekke gardinen ned og slippe inn lyset fra toppen – og på denne måten kan du hindre innsyn uten å stenge alt lys ute.

Du kan få liftgardiner i vakre, ensfargede tekstiler, fine strukturer og flere forskjellige luksuriøse design og mønster.

Motorstyring gir uante muligheter.

Hvilken styringsbetjening du velger, gir alltid gode muligheter til å styre lyset uansett. Fordelen med en automatisk løsning, er at det gir mulighet å skjerme lyset, men også en unik mulighet til å styre skjermingen uten å være til stede, da dette skjer automatisk.