12 vakre vinduer med gardiner

Denne artikkelen er levert av Fargerike

Når det er sagt så kan også lyset som flommer inn gjennom vinduene våre, skape noen utfordringer. Det kan blende oss, og være til sjenanse når vi skal se på TV eller lage mat.

De varme strålene kan også gjøre rommet altfor varmt, og UV-strålene kan ødelegge gulv og tekstiler på møblene. Dette kan vi hjelpe deg med med!

Finn inspirasjon i disse 12 flotte rommene med unike gardiner. Og lek deg i i Fargerikes Gardinguide.

GARDINER: Gardin Pagunettefra Fargerike Foto: Per Erik Jæger

1.Det hvite og delikate

Vakre gardiner i hvitt gir rommet et lyst og lett preg. De hvite tekstilene hjelper lyset til å flomme inn gjennom vinduene og gir rommet et sommerlig preg. Det lyse preget blir ekstra forsterket da gulv, tepper og pledd har samme brune tone.

GARDINER: Mønstermiks fra Fargerike Foto: Per Erik Jæger

2. Mønstermiks

Velg en farge på gardinen som matcher perfekt til veggen! Slik får du rommet til å virke større. Blanke flater er på vei inn igjen. Stofflighet og mønstermiks med polkadotter, store blomster samt en kombinasjon av blanke og matte tekstiler, gir rommet et lekent preg. Legg merke til den vakre detaljen på fôret til hovedgardinen.



GARDINER: Ton i ton fra Fargerike

3. Ton i ton

Ved å la en sheers fange dagslyset, unngår du den harde lyskanten som ellers oppstår når lyset treffer en helt tett gardiner. Prøv selv! Gardinens egen farge kommer også mye bedre frem når den får en transparent venn.



GARDINER: Lag på lag

4. Lag på lag

Det er vakkert med svart/hvitt, men for mange kan det bli litt hardt. Velg heller en annen mørk farge, som gir et sofistikert preg til rommet. Satt sammen med myke puter og delikate rokokko-inspirerte møbler, får du det beste fra to verdener.



GARDINER: Luksuriøst og volum

5. Luksuriøst og volum

Det er det voluminøse vi vil ha nå! De myke tekstilene gir rommet et sofistikert preg. For en "grand" følelse er det valgt tre stoffer med ulik karakter og stofflighet. En ekstra mykhet oppstår sammen med det vakre vegg-til-vegg-teppet i hvitt.



GARDINER: Feminint og maskulint inspirert fra 1700-tallet fra Fargerike.

6. Feminint og maskulint

Stramt og mykt på samme tid. Den vakre 1700-tallsliftens egne mykhet er perfekt sammen med det stramme nesten litt maskuline stripete stoffet.



GARDINER: Monokromt fra Fargerike Foto: Per Erik Jæger

7. Monokromt

Enkelt, moderne og stramt. Den monokrome fargeskalaen brytes kun lett med den sarte rosa-tonen i stolens velour. Svart/hvitt er en stil vi omfavner. Det stramme preget forstekes ekstra med wavebåndene i den vakre gardinen.

GARDIN: Dim out og godnatt fra Fargerike

8. Dim out for god søvn

På soverommet ønsker vi det mørkt, og derfor passer det perfekt med en lystett Duette-gardin! Gardinens nesten papirbrettede karakter, gir en følelse av letthet, selv når den er helt tett. De vakre gardinene med wavebånd gir dessuten rommet et koselig preg.

GARDINER: Privatliv er lov

9. Privatliv, takk!

I tillegg til solens lys, kan også innsyn være en utfordring. For et bedre privatliv kan en Duette være fornuftig. Sjekk ut den smarte top down/bottom up-funksjonen! Du bestemmer hva gardinen skal skjerme. Lys inn, men uten innsyn! Smart, ikke sant?

GARDIN: Lift fra Fargerike

10. Liftgardin

En vakker liftgardin vil aldri gå av moten. Når gardinen "forsvant" for noen år siden, besto heldigvis denne tidløse og vakre detaljen i interiøret. Den kan være stram, myk og transparent - og ikke minst hindrer den innsyn, demper lys og gir rommet karakter!



GARDIN: Mønsterrikt fra Fargerike

11. Mønsterrikdom

Etter år med stramme, delikate liftgardiner og ensfargede stoffer, omfavner vi nå de flotte stoffene som utvikles hos våre flinke produsenter. Tropiske palmer, romantiske blomster, klassiske striper og lekne ruter pluss mange, mange flere temaer, finner du i våre butikker.



GARDINER: Fargelek fra Fargerike

12. Fargelek

Selv om vi snakker om ton-i-ton og rolige, delikate paletter, må vi ikke glemme fargenes magiske kraft! Enten det er ton-i-ton, nabofarger eller en spennende og voksen komplementærfarge, slik som denne vakre grønngule fargen til den livlige blåfargen.

Se video: Da kjæresten (mann) skulle henge opp julegardinene gikk det slik: