Med lanseringen av OmBrukt skal flere kasserte elektronikk-produkter få nytt liv, og merkeordningen gjør det trygt for forbrukerne å velge et ombrukt produkt, melder Stiftelsen Elektronikkbransjen i en pressemelding.

Andelen av elektronisk avfall øker, og en stor del er produkter fra vanlig forbrukerelektronikk. Mange produkter kan fortsatt repareres og brukes videre, og Stiftelsen Elektronikkbransjens bidrag til sirkulærøkonomien heter OmBrukt.

Samlet bransje bak OmBruk



– Det snakkes mye om ombruk og sirkulærøkonomi, og nå stiller en samlet bransje seg bak et stort prosjekt for å få flere brukte elektronikk-produkter tilbake på markedet. Der markedet hittil i stor grad har vært preget av private selgere, har bransjen utviklet en hel verdikjede for godkjenning, merking og en garantiordning som gjør det trygt for forbrukeren å velge ombrukt, sier Pål Haugen, daglig leder for OmBrukt.no.

Nå får ombrukte produkter et godkjenningsmerke med OmBrukts logo

– Vi tror mange har vegret seg for å kjøpe et brukt produkt fordi man ikke vet om vaskemaskinen eller TVen faktisk virker. Nå får ombrukte produkter et godkjenningsmerke med OmBrukts logo. Produktene registreres i en felles database, og kjøper får en toårig ombyttegaranti. Det gir en ekstra trygghet for forbrukeren, sier Haugen.

Bak prosjektet står Bosch/Siemens, Electrolux, Elkjøp, Elon, Grundig, Miele, Power, Samsung, Stiftelsen Elektronikkbransjen og Whirlpool. Elektrotec AS, Hvitevareteknikk AS og Norsk Ombruk AS har vært pilotkunder. Det kommer stadig nye partnere med.

Alt skal kunne repareres



– Elkjøp mener en sirkulær økonomi innebærer mange muligheter. Hele handelen er nødt til å gå fra en lineær «bruk og kast»-økonomi til en sirkulær «ta vare på»-økonomi. Å være med i bransjeinitiativ som dette er en selvfølge for oss, og passer godt sammen med vår bærekraftstrategi som skal sikre at alt vi selger skal kunne repareres, ha flere liv og til slutt resirkuleres forsvarlig. Vi er bare i startfasen, sier Camilla Skjelsbæk Gramstad, bærekraftsjef i Elkjøp Nordic.

Om OmBrukt * OmBrukt-prosjektet ble startet høsten 2019 etter et initiativ av Stiftelsen Elektronikkbransjen og NEL (Norske Elektroleverandørers Landsforbund) * Utgangspunktet var et sterkt ønske om at bransjen skal være ledende i den sirkulære økonomien. * EUs fokus på sirkulærøkonomi med direktiver rundt økodesign, «Right to Repair» og «Green Deal» vil påvirke hvordan produktene skal produseres fremover, og ikke minst hvordan de skal håndteres når de skal kasseres. * Miljøorganisasjoner, bransjens aktører og returselskapene, har alle bidratt i arbeidet med OmBrukt. * Miljødepartementet og Miljødirektoratet var også gode diskusjonspartnere prosjektfasen.

– Vi har presentert OmBrukt-prosjektet for både Miljødirektoratet, Miljødepartementet, Naturvernforbundet og Bellona, og fått svært positive tilbakemeldinger, sier Haugen.

OmBrukt-prosjektet er akkurat ferdig med en pilotperiode og åpner nå for å ta inn flere partnere. Hvitevareteknikk AS, Elektrotec og Norsk Ombruk er tre av pilotselskapene.

– Vi har lenge sett at det kastes og skrotes produkter som lett kunne fått lenger levetid. Når det nå kom en ordning hvor dette kunne gjøres på en ordentlig måte, der produktene kunne selges med garanti var det lett å si ja, sier Kristoffer Bahr, daglig leder i Hvitevareteknikk AS.

OmBrukts mange ombruktsentre tilbyr varer innen flere produktkategorier.

– Våre pilotpartnere er store på hvitevarer, men flere produktgrupper tilkommer, herunder brunevarer og mobiltelfoner. Vi er allerede godt i gang i Oslo, Bergen og Tønsberg-området, sier Haugen.