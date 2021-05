Det var en stolt Asker-ordfører som tok mot prisen på et arrangement på Båtstø i Asker.

– Selv om Asker er en av landets største hyttekommuner, er det ikke mange som forbinder Asker med fritidsboliger. Det er det på tide å endre på, og vi håper at denne prisen kan bidra til nettopp det, sier generalsekretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag i en pressemelding.

Med over 4 000 fritidsboliger er Asker landets 13. største hyttekommune.

– Om vi ser på kommuner med primært sjøhytter, ligger Asker på en fjerde plass bak Larvik, Fredrikstad og Hvaler, forklarer Bringsvor.

– Det betyr at Asker har flere hytter enn kommuner som Kragerø, Færder og Sandefjord. Flere av hyttene ligger i de tidligere kommunene Røyken og Hurum, som slo seg sammen med Asker fra 1. januar 2020.

Fornøyde hytteeiere

En av de som ble overrasket da Asker ble kåret til Årets hyttekommune, var Norsk Hyttelags egen hytteadvokat.

– Det ser vi på som en bekreftelse på at vi har valgt riktig. Når vi har så få juridiske henvendelser fra en kommune med mer enn 4 000 hytter, så tyder det på at de gjør noe riktig! smiler Bringsvor.

Asker er en av stadig færre kommuner helt uten eiendomsskatt på fritidsbolig, noe generalsekretæren setter pris på. Han trekker også frem kommunens arbeid med utslippsfrie ferger og hurtigbåter som gjør det enklere og triveligere å reise til og fra hyttene – eller til og fra aktiviteter mens man er på hytta.

Asker bygger også ut vann- og avløpssystemet på en måte som gjør det mulig for fritidsboliger å koble seg på, og vi merker oss at det i reguleringsplaner er tatt høyde for at fritidsboliger som får innlagt vann også skal ha mulighet til å bygge ut med baderom om nødvendig.

Sterk oppfordring

Samtidig påpeker hyttegeneralen at kommunedelplanen for vann fra gamle Asker kommune ikke nevner fritidsboliger med ett ord på en eneste av sine 48 sider.

– Vi håper at denne prisen skal øke bevisstheten internt i kommunen, slik at hytteeierne får sin rettmessige plass i fremtidige planer, legger han til.

En stolt og glad ordfører Lene Conradi synes det er stor stas å vinne en slik pris.

– Samtidig kjenner jeg at dette forplikter, sier hun, hytteeierne våre skal trives i kommunen og oppleve at de gleder seg å komme til hytta i Asker.

Nå lover hun at Asker i fremtiden skal ha en klar og tydelig hyttepolitikk som sikrer at også hytteeiernes interesser blir ivaretatt.

Ta vare på hyttekosen

En stolt og glad Asker-ordfører Lene Conradi jubler over å ha blitt kåret til Årets hyttekommune. Foto: Sigbjørn Larsen/Norsk Hyttelag

Som et håndfast symbol på utmerkelsen fikk ordføreren et litografi av kunstneren Kristian Finborud med tittelen «Rolige dager på hytta».

– Bildet er en vennlig oppfordring om å legge til rette for et fortsatt godt samarbeid med hyttefolket. Hytta er ikke et sted for kjas og mas, men et sted hvor en kobler av og lader batteriene, forklarer Bringsvor.

Om prisen "Årets hyttekommune" er en pris som deles ut av Norsk Hyttelag til en kommune som har vist både vilje og evne til å lytte til hyttefolket og legge til rette for et godt samarbeidsklima og en positiv atmosfære der både hyttefolk og fastboende kan trives.

I 2020 gikk prisen til Nesbyen kommune i Hallingdal. I 2019 gikk prisen til Trysil kommune.