En slik nabo vil vi ha: Lydløs og pratsom

På motsatt ende av skalaen finner vi støyende maskiner, bråk på upassende tider, katter som legger igjen «suvenirer», og hunder som bjeffer og løper rundt. Disse tingene legger en demper på hagelivet og kan skape grums i forholdet til naboen, viser den nordiske undersøkelsen der i alt 4220 hageeiere har deltatt – 1055 av dem norske. Det melder Husqvarna i en pressemelding.

Stillegående hagemaskiner

Her til lands er 81 prosent opptatt av å ta et visst hensyn til naboen når de selv bruker hagemaskiner, og 54 prosent gjør den samme vurderingen også når de gjør hagearbeid uten maskiner. Og vi setter pris på at omgivelsene gjør det samme overfor oss: Halvparten av de som deltar i undersøkelsen, mener at det å vise hensyn ved bruk av støyende maskiner, er beskrivende for en god nabo.

Enda viktigere er det å kunne snakke sammen – her mener hele 57 prosent at en god nabo er en som du kan småprate med.

Å kunne småprate med naboen er viktig. Foto: Husqvarna

Per i dag er det 38 prosent av norske hageeiere som ikke eier en batteridrevet hagemaskin. Dette vil endre seg fremover: 3 av 5 sier at de sannsynligvis vil velge nettopp det neste gang de skal bytte hageprodukter, og 40 prosent begrunner dette valget med mindre støy. 65 prosent synes dessuten at batteridrevne produkter er enklere å håndtere.

Støyende hagemaskiner er mest plagsomme ifølge Husqvarnas undersøkelse. Foto: Husqvarna

23 heldige prosent mener de har drømmenaboen og 27 prosent har ingenting som irriterer dem ved naboen når det gjelder hagen. 73 prosent sier derimot at de blir forstyrret av naboen på ulike måter. Her er det de støyende hagemaskinene som irriterer mest, med 32 prosent, mens 30 prosent synes det er plagsomt med nabokatter som bruker hagen deres som toalett. På tredjeplass, med 26 prosent, kommer bjeffende hunder.

Barn og fest er hyggelig støy

At barn skal få leke i hagen, har de færreste noe imot, men også på dette området er det viktig å ta hensyn, mener deltakerne i undersøkelsen. 57 prosent forsøker å ta hensyn til naboene, og 25 prosent ber barna roe seg ned hvis de lager for mye bråk. Særlig de mellom 25 og 39 år er opptatt av dette; i denne aldersgruppen har 1 av 3 svart at de aktivt går inn for å minske sine egne barns støynivå.

Nabobarnas bråk finner vi imidlertid lite irriterende, ifølge undersøkelsen. Bare 15 prosent synes dette er plagsomt. Den yngre garde trenger altså ikke å være like stillegående som en batteridrevet hekksaks.

Barn som leker har vi ingen problem med, så lenge naboen ikke klipper gresset til feil tid. Foto: Husqvarna

På sommerstid er uteplassen en flott arena for selskapeligheter, og hagefester kan ha et høyt lydnivå. 3 av 5 norske hageeiere er opptatt av å vise hensyn overfor omgivelsene ved samlinger på kveldstid.

Så til det store spørsmålet: Gjør vi noe med irritasjonen over støy fra nabohagen? Vel, i grunnen ikke. Ytterst få, bare 6 prosent, sier ifra til naboen dersom han eller hun starter sin bråkete, bensindrevne gressklipper, mens de koser seg med en matbit i hagen på en solfylt kveld. Halvparten begrunner det med at de synes det er helt greit, mens 33 prosent rett og slett ikke orker å ta diskusjonen over gjerdet. For der vil vi mye heller slå av en hyggelig prat!