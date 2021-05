Fire grunner til at du har maur inne

Det er fire grunner som kan forklare hvorfor du får maur i huset, forteller fagsjefen i Norsk Hussopp Forsikring i en pressemelding.

1. Maur elsker råteskader

Maur er alltid på søk og leting etter noe. Enten leter de etter mat, bedre egnede steder til å formere seg, legge egg eller materialer til å bygge bolig. Når den er ute på leting finner den råteskader. Et stokkmaurangrep starter ofte som en følge av råteskader i treverk.

– Maurens naturlige habitat er råteskader, det ligger i dens biologi. Det er mye enklere å gnage ganger og lage gode boliger i råteskadet treverk enn i friskt treverk. Derfor er maurskade ofte en såkalt sekundærskade. De etablerer seg og graver ganger og boliger i allerede skadet treverk, forklarer Øyvind Magerøy, som er takstmann og fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring.

Stokkmaur kan gjøre skade på friskt treverk, men det tar normalt lang tid før de gjør store skader. Skaden har normalt liten eller ingen betydning for bæreevnen treverket.

– I laftede konstruksjoner vil mauren etablere seg i splintveden, som har liten betydning for bæreevnen. Søk etter maurskader ved å rive konstruksjon er svært sjeldent anbefalt. Dette kan resultere i høyere kostnader enn utbedring av maurskaden. Du kan fjerne bæreposer med gnagespon uten at det spiller noen rolle for bæreevnen, forteller fagsjefen.

2. Isopor og kunstige råteskader

Maur etablerer seg typisk i to typer isolasjonsmaterialer som vi benytter ved bygging av hus og hytter: Isopor og XPS (ekstrudert polystyren). I likhet med råteskader, er det mye lettere å grave ganger og etablere boliger i denne typen materialer enn i friskt treverk.

– I sin natur er dette ypperlige materiale for maur, fordi de har samme egenskapene som treverk i form av at man enkelt kan lage nettverk av ganger og etasjer på kryss og tvers. Det myke materialet gjør det veldig mye enklere for mauren å gnage ganger som det kan bo i, forklarer fagsjefen.

3. Varme skaper et viktig fortrinn for mauren

Mauren trives best på varme steder og etablerer seg veldig ofte rundt varmekilder som for eksempel kjøleskapsmotorer, varmekabler, panelovner og varmtvannstanker.

– Maur er ute etter varme fordi det forkorter syklusen fra egg til ferdig maur. Insektene er alltid ute etter et lite fortrinn og søker derfor mot varmekilder, forteller Magerøy.

Det er optimalt for mauren å legge egg i isoporen under varmekabler eller i gulvet under kjøleskapsmotoren.

– Med isopor-isolasjon kombinert med varme får mauren både i pose og sekk. Hvis de for eksempel konkurrerer med andre maur om mat rundt en hytte, vil det kunne gi dem et lite fortrinn.

Slik kan du unngå maur i huset Start utendørs: Hold utearealet ryddig og fjern potensielle maurboliger som gamle stubber, trematerialer ol. Maur kan ikke etablere seg i grus og småstein, derfor kan et belta av grus rundt boligen være forebyggende.

Hold utearealet ryddig og fjern potensielle maurboliger som gamle stubber, trematerialer ol. Maur kan ikke etablere seg i grus og småstein, derfor kan et belta av grus rundt boligen være forebyggende. Tettetiltak: Tett sprekker eller hull i grunnmur. Sjekk dører og vinduer for sprekker og tett om nødvendig – slik at mauren ikke kan krype inn.

Tett sprekker eller hull i grunnmur. Sjekk dører og vinduer for sprekker og tett om nødvendig – slik at mauren ikke kan krype inn. Innendørs: Hold det rent og ryddig. Maur forviller seg gjerne inn på leting etter mat. Dersom du fjerner matkilder vil huset eller hytta være mindre attraktiv. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring

4. På leting etter mat

Når mauren våkner tidlig på våren kan det være vanskelig for den å finne mat ute. Den forviller seg derfor gjerne innendørs. Boligen er derfor mindre attraktiv hvis mauren ikke finner mat der.

– Jevnlig støvsuging, fjerning av smuler, vaske bort matrester og sukkersøl er viktig for å holde maurene ute. I tillegg bør boligen tettes slik at de ikke kommer seg inn. Mauren liker ikke grus, og et belte av grus rundt boligen kan virke forebyggende.

På våren ønsker mauren helst raske karbohydrater, mens den på sensommeren og høsten er på leting etter mer proteinrik mat.

– Dette gjør at vi benytter ulik åte på ulike tider av året for å ta dem. Riktig strategi og valg av riktig åte er viktig for å klare å bekjempe mauren forteller Magerøy.

Maur er et av flere skadeinsekter går an å forsikre seg mot. Med riktig forsikring sørger Norsk Hussopp Forsikring for at du som bolig- eller hytteeier får hjelp til å bli kvitt insektene.