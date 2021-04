Slik får du et hus som ser nymalt ut år etter år

Å male om huset kan kjennes ut som et stort prosjekt, men gjør man det riktig fra start så går det lettere. Man oppnår en bedre kvalitet på arbeidet og da trenger man ikke å gjøre det så ofte, siden huset vil se nymalt ut i mange år fremover.

For å oppnå et godt resultat deler Nordsjö i en pressemelding noen verdifulle maletips til eksteriørsesongen.

Husfasader trenger grundig rengjøring

Det første og viktigste steget i maleprosjektet er å rengjøre overflaten grundig, og fjerne all løstsittende maling – maling fester kun til en ren, fast og tørr overflate. En ordentlig rengjøring av fasaden, uansett om det er tre- eller murfasade, gjør at den både holder seg fin lenger og at man slipper begroing av sopp og alger – så legg litt ekstra tid på vasken og forarbeidet.

Så skal man velge produkter.

Skal man male en tildligere malt fasade er det greit å fortsette med samme type maling som er brukt fra før. Det vet man kanskje ikke alltid, hvis man har kjøpt huset etter at det ble malt sist, eller at det er lenge siden man malte

Men en faghandel kan hjelpe deg med å definere dette. Ved maling på nytt treverk er det viktig at man følger de anbefalinger som produsenten gir.

Foto: Nordsjö

Testet i over 100 år



I over hundre år har Nordsjö testet eksteriørmaling under tøffe værforhold på teststasjoner og i laboratorier. Dette arbeidet har resultert i dagens produktserier som er spesielt utviklet for å klare det nordiske klimaet. Produktene fungerer optimalt sammen i system og gir et vakkert og holdbart resultat, som man kan føle seg trygg på.

Vurderer man å bytte farge, kan en tur rundt i kvartalet være en idé. Da finner man kanskje en farge man liker og det er lettere å få et inntrykk av fargen malt opp på en stor flate som en fasade enn på en liten fargeprøve.

RIKTIG REDSKAP: Det hjelper å ha riktig redskap til de ulke malerjobbene. Foto: Nordsjö

Prøvemaling er lurt



Et annet godt tips er å prøvemale på en papplate og stille den opp mot fasaden ved ulike tidpunkter på døgnet, dvs. under ulike lysforhold, for å få en oppfatning av om den valgte fargen passer til huset og omgivelsene.

Når man har valgt produkt og farge og vasket flaten som skal males, er det tid for det som er morsomt – å male! Bruk en kvalitetspensel, rull eller sprøyte, så går jobben både raskere og resultatet blir perfekt.

Ta vare på fasaden og vis den omsorg ved å vaske den periodisk, gjerne årlig.

Også hus malt med selvrensende maling trenger en periodisk vask her og der, da regnet som renser fasaden ikke kommer til overalt på huset.

Gjør du det så holder huset seg vakkert i år etter år, og det blir lenge til du trenger å finne fram malepenselen igjen.

Se video: Hvordan male panel: