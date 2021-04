Hemmeligheten er den patentanmeldte TwistFlush-teknologien som bruker den fysiske kraften i en kontrollert vannvirvel til å spyle nesten hele innsiden av toalettskålen og gjøre effektivt rent.

Suksessivt bruker TwistFlush vannet mye mer effektivt og sparer dyrebart vann hver gang toalettet blir brukt, loves det i en pressemelding fra Villeroy & Boch/Gustavsberg.

Økonomisk, men kraftig

En bærekraftig livsstil innbefatter en bevisst bruk av ressurser.

- Et TwistFlush-toalett som sparer dyrebart vann hver gang det brukes, er en viktig del av dette. Toalettet trenger bare 4,5 liter til en stor spyling og kun 3 liter til en liten. Siden spylingen er så kraftig, er én spyling vanligvis nok. På denne måten kan en familie på fire spare opptil 19 700* liter vann i året, heter det i meldingen.

I tillegg skal den patentanmeldte spyleteknikken overgå alle standardkrav. Den kontrollerte vannvirvelen genererer et veldig sterkt trykk i den koniske skålen. Den treffer så å si hele innsiden av toalettskålen mens den gjør effektivt rent.

Uten behov for toalettbørste og enkel å rengjøre

FORDEL FOR BAKDEL:En annen hygienisk fordel er den sofistikerte formen uten kant som gjør det enkelt og raskt å rengjøre TwistFlush-toalettet, sier produsenten Villeroy & Boch/Gustavsberg. Foto: Villeroy & Boch/Gustavsberg.

Du trenger ikke lenger å irritere deg over toalettbørster. TwistFlush spyler hele innerskålen grundig, og den smarte toalettskålen er laget med bratte og superglatte vegger slik at det er vanskelig for smuss å sette seg fast.

En annen hygienisk fordel er den sofistikerte formen uten kant som gjør det enkelt og raskt å rengjøre TwistFlush-toalettet. Overflater med CeramicPlus og AntiBac gjør det enda renere og reduserer bakterieveksten med 99,9 prosent.

Forhindrer sprut og aerosoler

Den kontrollerte vannvirvelen fører vannet akkurat der det trengs. Dette forhindrer sprut og reduserer dannelsen av aerosoler. En annen fordel er at TwistFlush er betydelig stillere enn standard spyling.

