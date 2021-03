Venter mange meldinger om hytteinnbrudd

I fjor fikk forsikringsbransjen inn 1022 saker om hytteinnbrudd, viser tall fra Finans Norge. Det er 120 færre enn året før.

Årsaken er trolig at det har vært vanskeligere for mobile vinningskriminelle fra utlandet å operere i Norge under koronapandemien, mener forsikringsselskapet If. Den økte kontrollen ved grensene har spilt inn.

Verdiene som ble stjålet og skadene ved hytteinnbruddene i fjor utgjør 32 millioner kroner.

Påskeuka er for mange første gang de er på hytta etter vinteren. Enkelte møter hærverk og tyveri.

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If. Foto: If

- Mange melder innbrudd i påsken



– Påsken er alltid en tid hvor vi får inn mange meldinger om at det har vært innbrudd på hytta i løpet av vintermånedene, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en pressemelding.

– Ved hytteinnbrudd er det dessverre ofte en del ødeleggelser utover selve tyveriene. Ikke sjelden bor og overnatter tyvene en tid også, og bruker hytta eller fritidshuset på en hard måte. I de mest ekstreme tilfellene blir stuegulvet benyttet som toalett, sier Clementz.

Spennet i hva som blir stjålet fra norske hytter er stort, og skiller seg ofte fra innbrudd i boliger.

Stjal vedstabler og filleryer



– Vi i If har fått inn meldinger om alt fra vedstabler til filleryer og dyner som er blitt stjålet. På hytter er det ofte praktiske bruksgjenstander som blir tatt, til forskjell fra tyverier fra boliger. Her er gjerne smykker, mobiltelefoner, datamaskiner og eventuelle kontanter på toppen av tyvenes ønskeliste, sier Clementz.

– Mange hytter har i dag svært høy standard, og det forsvinner en del dyr hjemmeelektronikk, som TV-er og stereoanlegg, fra hyttene. Til forskjell fra boliger, hvor tyvene ofte prioriterer små og kostbare gjenstander, har hytteinnbruddstyvene gjerne lenger tid på seg og kan jobbe i ro og mak. I mange tilfeller kan de også kjøre bilen helt fram til døra, sier Clementz.

