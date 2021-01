Flere kvinner vil spise mindre kjøtt

Det viser en undersøkelse Sentio har gjort for Nationen.

Spørsmålet i undersøkelsen lød: «Verdens helseorganisasjon advarer mot å spise for mye rødt kjøtt. Planlegger du å redusere inntaket av rødt kjøtt i 2021?» Fire av ti kvinner og to av ti menn svarer bekreftende.

Det er i Oslo og andre storbyer at folk er mest positive til å kutte ned på kjøtt. I Oslo svarer 35 prosent at de vil redusere kjøttforbruket, mot 16 prosent på landsbygda.

Undersøkelsen viser videre at eldre i minst grad ønsker å spise mindre rødt kjøtt i året som kommer. Blant folk i 60-årene svarer 75 prosent nei på spørsmålet, mens for folk over 70 år er andelen 81 prosent.