Kom deg til jobb uten bil, buss eller svette

Artikkelen inneholder annonselenker.

Med sommeren på hell, og med mange som skal tilbake på jobb helst uten å ta kollektivt - må man tenke alternativt. For noen er det alt for langt å komme seg til jobb uten bil eller kollektivt. Men for oss andre med kortere reisevei, kan vi kanskje bidra til mindre trykk på bussene, uten å komme gjennomsvette på jobb. Ulike el-fremkomstmidler har tatt Norge med storm. Her får du noen gode alternativer du kan bruke til jobb i flere ulike prisklasser.

Om du dropper bilen eller bussbilletten noen måneder er det såpass mye å spare, at investeringen ganske raskt kan være inntjent.

Har du kort vei til jobb, og det for det meste er flatt kan det hende det holder med denne lette og praktiske el-sparkesykkelen fra MyWalk. Sparkesykkelen er sammenleggbar, og kommer med et LED-display som gir gir god oversikt, og med en rekkevidde på 10-15 km kommer du godt på vei. Det tar bare 3 timer å full-lade batteriet, så det er mulig å lade batteriet på jobb før du skal hjem igjen. Toppfarten er på 20 km/t.

Trenger du mer rekkevidde og en kraftigere motor må man opp i pris. Men med MyWalk T4 får du mye for pengene, og det er fortsatt mye rimeligere enn mange el-sykler. Er det mye bakker til og fra jobb, er dette sparkesykkelen du bør velge. Sparkesykkelen er sammenleggbar, og styret kan enkelt justeres opp og ned. Det er praktisk om dere er flere i familien som skal dele på sykkelen. Rekkevidden er på 40-60 km, avhengig av vekt på føreren, fart og helning.

Vet du hvor du skal oppbevare nøkler, mobiltelefon og andre smågjenstander når du er ute med el-sparesykkelen? Denne hardcase-baggen festet til styret med borrelås, og passer alle sparkesykler.

Windgoo B3 er en slags mellomting mellom el-sparkesykkel og el-sykkel. Den er liten og nett, og man må ikke tråkke for å komme fremover. Det finnes dog pedaler om du ønsker å tråkke, som gjør at denne klassifiseres som en el-sykkel, og ikke el-moped. Setet er mykt, med dempere på undersiden. Sykkelen kan slås sammen, og tar svært liten plass. Rekkevidden er på 15-18 km, og ladetiden er 2-4 timer.

Skal du virkelig komme deg rundt med el-motor i sykkelfeltet, er el-sykkel fortsatt det beste alternativet. Her har du også mulighet til å ha med deg mer bagasje, samt et barn eller to med riktig tilleggsutstyr. El-sykkelen er i tillegg til å komme seg på jobb, utmerket for til å dra på tur med. Gekko Flash STR SE er en unisex hybridsykkel som kommer i ulike størrelser. Sittestillingen gir et effektivt tråkk, liten belastning på nakke og rygg og et godt overblikk over trafikken. Den kraftige krankmotoren fra Shimano gir godt driv. Sykkelen koster opprinnelig 26.999 kr, men om du er medlem eller blir medlem i Anton Sports kundeklubb, får du 7000 kr i rabatt på denne sykkelen.

En lettere, urban og kompakt bysykkel fra Rayvolt. Denne unisex-sykkelen har stilige skinndetaljer på styret og setet, og batteriet kommer også med en veske i skinn. Den elektroniske kranken er utstyr med lastecelle som måler dreiemomentet og hastigheten på kranken. Det gir en jevn bruk av kraften basert på hvor mye muskelkraft som brukes på pedalene. Intelligent gyroskop leser terrenget og bidrar til at motoren justerer seg automatisk. Sykkelen koster opprinnelig 26.499 kr, men om du er medlem eller blir medlem i Anton Sports kundeklubb, får du 5000 kr i rabatt på denne sykkelen.

Med denne går sykkelturen til jobben som en lek. Men opptil 90 km i rekkevidde, er dette den perfekte sykkelen til bysykling, tur og daglig pendling. Sensorer måler hele tiden hvor mye kraft motoren skal tilføre for å få et jevnt tråkk. Uten disse sensorene vil man oppleve «rykk» spesielt når man øker farten. Dette er sykkelen til både hverdags- og helgebruk.

