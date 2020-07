Hvor gammel er hunden din i menneskeår?

Hunder lever typisk 10-12 år, litt avhengig av rase. Men hvor er den i livet, når den er tre? Eller 12?

En vanlig regnemåte sier at du kan finne hundens alder i menneskeår, ved å gange alderen med sju. Altså: Om du har en hund på tre år, tilsvarer det cirka en menneskealder på 21. Er hunden 12 år, er den som en 84-åring.

Men det vitenskapelige grunnlaget for dette regnestykket er heller tynt, mener en gruppe forskere. De har nå kommet fram til noe de mener er et mer presist mål på hunden alder.

Epigenetiske endringer

Trey Ideker fra University of California San Diego og kollegaene hans har undersøkt 105 labrador retrievere, for å komme fram til den nye kurven. Målet var å undersøke endringer i reguleringa av genene – altså epigenetiske endringer – til hunder i ulike aldre.

Slik regulering av gener endrer seg med alderen. Dermed kan du altså finne alderen til kroppens celler, organer og vev, ved å kartlegge de epigenetiske endringene.

Resultatene til Ideker og co har nå gitt en ny kurve over hundens alder, ifølge en pressemelding fra University of California.

Hunden eldes raskere i begynnelsen, og saktere i alderdommen, ifølge ny forskning. Foto: Illurtasjon: Cell Press

Blir fortere eldre i begynnelsen

Kurven viser klart problemet med regelen om å gange hundens alder med sju, ifølge forskerne. For hundens alder følger nemlig ikke samme utvikling som menneskets.

I de første årene eldes hundene raskere enn mennesker. For eksempel er mange hunder kjønnsmodne ved ni måneders alder. Bruker du sjuårsregelen, tilsvarer dette bare litt over fem menneskeår.

Men i alderdommen flater kurven ut, og hunden eldes saktere.

Dersom forskernes kurve stemmer, vil en hund på tre år slett ikke tilsvare en 21-åring, men en 45-åring! En hund på 12, vil derimot ikke tilsvare en 84-åring, men en 70-åring.

Gjelder ikke nødvendigvis alle

Studien er ikke uten svakheter. For eksempel har forskerne bare studert én type hund.

Det er godt kjent at forskjellige hunderaser har ulik gjennomsnittlig levealder. Store hunder som mastiff, irsk ulvehund og grand danois lever ofte kort – bare rundt åtte år. Småtasser som dvergpuddel og Jack Russel terrier har derimot en levealder på rundt 14 år.

I og med at forskerne bare har undersøkt labrador retrievere, er det ikke sikkert at kurven deres gjelder for alle typer hunder.

Forskerne planlegger nå å gjøre samme typen undersøkelse med flere hunderaser, ifølge pressemeldingen.

Artikkelen ble først publisert hos forskning.no.

