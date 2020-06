Vi kaster mindre mat etter coronakrisen

Om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjort per epost blant et representativt utvalg i hele Norge i mai 2020 av Norstat for Too Good To Go.

Too Good to Go er et internasjonalt selskap som arbeider med å redusere matsvinn i 15 land. Selskapet knytter butikker og spisesteder som har mat til overs, sammen med folk som vil kjøpe maten til redusert pris, og slik sett redde den fra å bli kastet.

I Norge samarbeider Too Good To Go med 2000 butikker og spisesteder over hele landet.