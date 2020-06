Treningsbransjen lover trygg trening etter tre stengte måneder

– Dette er som å feire 17. mai, nyttår, julaften og bursdag på en gang! Dette er virkelig en gledens dag, fastslår en entusiastisk Wenche Evertsen, landssjef i Sats Norge, Norges største treningskjede.

Etter tre måneders nedstengning fikk landets treningssentre endelig lov til å åpne dørene mandag. Med en rekke nye tiltak og en ny bransjestandard på plass, skal det være helt trygt å trene, sier Kjersti Oppen, bransjedirektør i Virke trening til NTB.

Bakgrunn: Treningssentre og svømmehaller åpner mandag

– Etter at Finland og Sverige gjenåpnet treningssentrene tidligere i vår, har det heller ikke vært noen kjente smittetilfeller, sier Oppen.

To meter avstand ved hard trening

Blant tiltakene i smitteveilederen er:

* Færre deltakere på gruppetimene.

* To meters avstand ved hard trening, som kondisjonstrening. Én meters avstand ved moderat trening som yoga, pilates og styrke.

* Trening der man bytter utstyr eller er fysisk nær hverandre, som sirkeltrening og boksing, utgår.

* Barnepass utgår.

* Bare annenhver tredemølle i bruk for å få nok avstand.

* Hyppigere vasking.

Trafikklys viser kapasitet

– Fremover vil det bli et lagspill mellom våre ansatte og medlemmene for å klare å overholde smitteveilederen, akkurat som ellers i samfunnet. Vi er helt avhengig av at medlemmene er flinke til å holde avstand og vaske utstyr etter seg. Samtidig kommer vi til å vaske mer og hyppigere, og vi vil ha folk ute på gulvet og passe på at folk holder avstand og vasker. Vi vil nok bli litt strengere enn vanlig, men vi skal vi ikke være et smittepoliti, så vi må stole på at medlemmene tar sin del av ansvaret, sier Wenche Evertsen i Sats.

Sats-kjeden, som står bak Sats- og Fresh Fitness-sentrene, har også innført en ny løsning på nett og i sin app som viser kapasiteten på sentrene ved hjelp av grønt, gult og rødt lys.

– Dersom det er rødt lys, kan man risikere å møtte stå i kø for å slippe inn. Målinger viser at det er gjerne på ettermiddagen rundt klokken 17, at det er mest folk. Men hvis man kan drøye treningen litt eller komme litt før, så er det normalt færre folk, sier Evertsen.

Sats har også åpnet for at medlemmene kan trene på alle kjedens sentre for på den måten å bidra til å spre medlemmene på de mest hektiske tidspunktene.

Mange sliter tungt

Samtidig som gleden over gjenåpningen er stor i bransjen, sliter mange sentre tungt etter tre måneder med stengte dører. 20.000 ansatte i bransjen har vært permittert.

– Det har helt klart vært det tøffeste bransjen har gått gjennom noen gang. I vår siste medlemsundersøkelse oppga en av fire at de hadde likviditetsutfordringer, og 45 prosent var usikre på om de kunne utbetale feriepenger. Blant Virkes medlemmer er det treningsbransjen som oppgir at de har hatt det aller vanskeligst, forteller Kjersti Oppen.

At sentrene gjenåpner rett inn i ferietiden, som er lavsesong for bransjen, kombinert med færre kunder enn før, gir mange en tøff start.

– Vi vil se det fulle bildet først til høsten, men det er nødvendig å være veldig oppmerksom på problemene som bransjen har. Tre av fire tror ikke at aktivitetsnivået vil være tilbake til normalt før tidligst ved utgangen av året, sier hun.