Dette er sommeren for å oppleve norsk natur, og den største opplevelsen får du ved å legge deg og å våkne opp i det fri. Til slike stunder trenger du et godt telt.

For har du et skikkelig telt du kan stole på, som har plass til deg og dine, ja da har du hele verden for dine føtter. Da kan du reise landet på kryss og tvers og skape unike opplevelser hvor enn du setter teltpluggene i bakken.

Uansett om du er et erfarent friluftsmenneske eller en byglad type, tror vi du vil få glede av en natt eller ti i telt denne sommeren. Så sjekk denne lista over forskjellige teltvarianter, og begynn planleggingen nå.



For naturen er jo tross alt verdens beste utested!

1. Helsport Bitihorn Trek Tarp

Helsport Bitihorn Trek Tarp Foto: Skittfiske.no

En tarp er ikke et telt, men det er likevel en enkel, effektiv og anvendelig beskyttelse mot været. Med en sterk duk med 3000 mm vannsøyle, barduner og kreativ bruk av trær og andre elementer gir denne tarpen deg utallige muligheter for ulike typer oppsett. En tarp kan festes rundt trær og kan enkelt tilpasses raste-og overnattingsplasser.

Vekt: 1,15 kilo

Pris: 999,-

2. Urberg UL enmannstelt

Urberg enmannstelt Foto: Outnorth.no

Hvis du skal på tur alene - og det er det jo ingenting i veien for - så trenger du ikke drasse på mer utstyr enn nødvendig. Og da kan et enkelt enmannstelt være midt i blinken. Dette enkle, men robuste teltet fra Urberg tar lite plass i bagasjen, men gir stor komfort på teltplassen. Forhøyningen tillater beboeren å sitte oppreist inne i teltet, og det er jo ofte en fordel.

Vekt:1,380 kilo

Pris: 2017,-

3. Helsport Lofoten Superlight 2 (Tomannstelt)

Helsport Lofoten Superlight 2-mannstelt Foto: Skittfiske.no

Når du og din utkårede endelig skal på romantisk mygg- og regnværstur, gjelder det å ha utstyret i orden. Og til slike anledninger er dette allsidige tomannsteltet fra Helsport godt å ha i bagasjen. Her får du lav vekt, god ventilasjon, smarte innerlommer, svært enkelt oppsett og muligheten til å åpne fronten i en og samme pakke. Perfekt for små eller store ekspedisjoner!

Vekt: 1,51 kilo (Kun telt)

Pris: 6995,-

4. Marmot Vapor firemannstelt

Et firemannstelt er rommelig og ofte midt i blinken for små og mellomstore familier. Denne knæsje kuppelvarianten fra Marmot har 3000 mm vannsøyle i ytterduken og 5000 mm i gulvet, og dekker de fleste behov i normale til ruskete forhold. Teltet måler 236 x 380 x 132 cm utvendig, har to innganger, og har en temmelig hyggelig pris, bruksområdet tatt i betraktning.

Vekt: 4,15 kilo

Pris: 3679,-

5. Nordisk Vimur 4.8 firemanns campingtelt

Nordisk Vimur campingtelt Foto: Outnorth.no

Dette stilige teltet fra produsenten Nordisk er nok ikke det som er best egnet for lette skogsturer, men du verden så kult som et campingtelt! Med klassisk design, stålstenger og hele 4,8 kvadratmeter gulvareal får du her en komfort og stabilitet helt uten om det vanlige. Duken er i bomull og polyester og har en vannsøyle i ytterduken på skarve 350 mm. Så sjekk værmeldingen før du inviterer til teselskap i dette teltet.

Vekt: 12,1 kilo

Pris: 6196,-

6. Helsport Lofoten Pro Camp 4 Firemannstelt

Helsport Lofoten Pro Camp 4-mannstelt Foto: Skittfiske.no

Hvis du skal på tur i allslags vær eller bare vil være sikker på at teltet ditt tåler hva moder jord koker opp av naturkrefter, bør du velge deg et telt i en litt høyere prisklasse. Dette firemannsteltet fra Helsport er "allround-kongen på haugen", er lett og slitesterkt og har en aerodynamisk utforming som gjør det stabilt på vindfulle dager. Dedikerte ventiler og Helsports "AirFlow II-system" sørger også for lav kondens og god ventilasjon, uansett tid på året.

Vekt: 3,77 kilo (kun telt)

Pris: 9999,-

7. Helsport Svalbard 6 Camp rød/gul

Helsport Svalbard Camp 6-mannstelt Foto: Skittfiske.no

Du har telttur også har du ekspedisjon, og på sistnevte bør du absolutt være godt rustet. Og det er her Helsport Svalbard 6 Camp kommer inn i bildet. Dette er et kraftig firesesongs seksmannstelt, egnet for større grupper på tur i tøffe forhold. Med to innganger, ekstra slitesterkt materiale og mulighet for doble teltstenger kan du sove trygt, enten du er på høyfjellet eller i marka.

Vekt: 5,9 kilo

Pris: 14.399,-

8. Helsport Varanger 8-10 Lavvo

Helsport Varanger lavvo Foto: skittfiske.no

Men skal du virkelig sette prikken over i'en på teltturen, for deg og dine følgesvenner, skal du velge en lavvo. En lavvo har de fleste kvaliteter som et telt har, men i tillegg får du masse plass, stor takhøyde og muligheten til å fyre innendørs! Lavvoen Helsport Varanger er en klassiker og testvinner, praktisk og robust, og etter forholdene temmelig lett. Merk at du her må kjøpe bunnduk og innertelt separat, med mindre du ønsker å bruke lavvoen au naturel.

Vekt: 7,3 (Telt og plugger)

Pris: 8495,-

God telttur!