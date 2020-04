Slik velger du riktig treningsklokke

Artikkelen inneholder annonselenker

En treningsklokke kan bli din egen personlige treningsmotivator, og vil oppmuntre deg til enda mer aktivitet i hverdagen. Her er en guide til hvilken du bør velge.

Tell skritt og få opp pulsen

En daglig gåtur i høyt tempo har god effekt på både fysisk og mental helse. For å få god treningseffekt av å gå, bør du komme deg ut på en tur i rask gange minst fire ganger i uka. Gjerne i ulendt terreng eller i motbakker som gir deg ekstra utfordringer og gjør at pulsen stiger. Benytt anledningen til å utforske nærmiljøet, og sett deg et mål om hvor mange skritt du ønsker å gå per dag eller i uka. Kanskje kan du sette deg et mål om å gå 10 000 skritt om dagen, eller 50 000 hver uke?

LILLA: Garmin Forerunner 45S GUL: Polar Ignite

Når du velger treningsklokke bør du se etter en enkel utgave som teller antall skritt og motiverer deg til å nå målene du setter deg, slik som GARMIN Forerunner 45S (lilla), som i tillegg til å la deg sette egne mål for antall skritt, også måler pulsen din og tilbyr gratis treningsprogrammer. Det samme gjør treningsklokken Polar Ignite(gul).

Finn joggeformen

Øk tempoet og lengden på turene dine og kom deg gradvis i god form. Med god musikk på øret kan du gå og løpe annen hver sang, før du går over til å løpe sammenhengende etter hvert som du kommer i form.

Hvit: Garmin Forerunner 245 Music Sort: Garmin fenix 5S Plus Sapphire

Velg en treningsklokke som måler pulsen din, og som lar deg lytte til favorittmusikken din underveis på løpeturen, slik som Garmin Forerunner 245 Music (hvit) som registrerer løpeformen din, treningshistorikken din og til og med målene dine. Det eneste du trenger å tenke på, er å sette én fot foran den andre.

Den eksklusive og superpopulære treningsklokken GARMIN fenix 5S Plus Sapphire (sort) er en bestselger og et meget godt alternativ. I tillegg til alle treningsfunksjoner du måtte trenge lar den deg lagre opptil 500 sanger direkte på klokken, og gir deg mulighet til kontaktløs betaling i butikk hvis du løper en sving innom butikken på vei hjem.

Maraton eller Birken?

Er målet å løpe deg i toppform, å delta i et løp eller kanskje til og med en maraton? Da må pulsen opp flere ganger i uka og motivasjonen må være på topp. En smart treningsklokke gir deg treningsdataene du trenger for å maksimere ytelsen din, og kan fungere som din personlige trener på håndleddet.

BLÅ: Garmin Forerunner 945 ORANSJE: POLAR Vantage V

GARMIN Forerunner 945 er utviklet for den dedikerte løperen og til multisportutøvere som tåler mye smerte. Den har funksjoner for kondisjonsberegning og treningsstatus med justeringer for varme, høydeakklimatiseringsstatus, fokus for treningsbelastning, restitusjonstid og aerobe og anaerobe treningseffekter, kort fortalt alt du trenger for å nå toppformen.

POLAR Vantage V er også en proff sportsklokke som egner seg for eliteutøvere, og alle som trener som en. De nyeste innovasjonene innen bærbar teknologi sørger for at klokken gir deg alle de nøyaktige treningsdataene du trenger for å maksimere ytelsen din, og gjør den til en perfekt treningsklokke for triatlon- eller maratontrening.

Svøm deg i form

Svømming er en aktivitet som trener mange ulike muskler på en skånsom måte, og ønsker du å komme raskt i form er intervalltrening i bassenget mest effektivt. Varier mellom brystsvømming, ryggsvømming og krål, så får du trent ulike muskelgrupper på samme treningsøkt. Treningsklokken POLAR Vantage V Titan er vanntett og er din beste treningsmotivator i bassenget. Den registrerer automatisk puls, svømmestil, distanse, tempo, takt og hviletider. Distanse og takt måles også ved svømming i åpent vann.





