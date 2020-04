Våren er endelig i anmarsj, og med det også elsykkelsesongen!

Elsykler har revolusjonert fremkommeligheten for mange, både som transportmiddel og treningsalternativ. Og utviklingen i bransjen har gjort at syklene på markedet stadig blir bedre, lettere og får større rekkevidde.

Det er med andre ord et godt tidspunkt for å slå til hvis du har vurdert anskaffe deg elsykkel. Og når så er gjort, har du en perfekt følgesvenn enten du skal gjøre ærend, trene eller rett og slett bare vil komme deg ut av døra en tur.

Tips til sykkelvalget

Dersom du snuser på ny elsykkel, bør du tenke litt i samme baner som om du skulle kjøpt vanlig sykkel, eller hva som helst annet; du får gjerne det du betaler for.

Elsykkelens komponenter - ramme, hjul, gir, batteri også videre - varierer utfra leverandør og kvalitet, og en tommelfingerregel er at det billigste alternativet sjelden er det beste. Utover det er det særlig tre egenskaper du bør vurdere nøye:

Elsykling åpner opp for nye turer og nye opplevelser for store og små. Foto: Colourbox





Batterikapasitet

Kapasiteten på batteriet avgjør hvor lenge motorkraften varer, og dette er selvfølgelig en vesentlig faktor på elsykler. Kraften måles i wattimer (Wh), og påvirkes av hvor tungt sykkelen er lastet, hvor mye oppoverbakke du sykler i, også videre. Et batteri på 500 Wh oppgis å ha en rekkevidde på rundt 100 km.

Bruk

Velg en sykkel som passer ditt bruksomsråde. Skal du sykle småturer og ærender i nærområdet, vil du kanskje ha en komfortabel sykkel med bagasjebrett eller kurv . Men hvis du drømmer om langturer på grusveier, vil du kanskje være tjent med en mer sportslig variant, kanskje med dempegaffel eller bukkestyre.





Stol på magefølelsen

Neida, utseendet er ikke alt. Men du skal ikke kimse av førsteinntrykket eller din egen magefølelse. Velg en sykkel du synes er fin! For jo mer du liker sykkelen, jo større er sjansene for at vil bruke den ofte.

Til nærmiljøsyklisten - Cannondale 27,5 Treadwell Neo EQ

Cannondale 27,5 Treadwell Neo EQ 2020 Foto: Antonsport.no

Dette er en behagelig og lett hverdagssykkel for ærender og mellomlange turer.

Kurv foran, komfortabel sittestilling og skrått overrør gjør dette til en sykkel som er lett og morsom å bruke!

Rekkevidde: Opptil 75 km





Til pendleren - Gekko Flash TRG Mix

Gekko Flash TRG Mix Foto: Antonsport.no

Her får du en el-hybrid beregnet for pendling og lengre turer.

Gekkoen kommer med Shimanos nye E5000-motor, som gir lenger rekkevidde, samt jevnere og mer stillegående motorgang enn tidligere versjoner.

Rekkevidde: Opptil 100 km





Til entusiasten - Cannondale Synapse Neo EQ



Cannondale Synapse Neo EQ Foto: Antonsport.no

Denne sprekingen vil krysse av alle boksene dine, enten du bare er nysgjerrig på landeveissykling eller en erfaren rytter.

Her får du Cannondales anerkjente SmartForm C1-ramme, 35 millimeter dekk for lav friksjon og ikke minst en 250 watts Bosch Active Line Plus-motor.

Rekkevidde: Opptil 160 km

Med det vil vi bare ønske deg lykke til med elsykkelvalget, og riktig god tur!